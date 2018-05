Le match d’adieu de Bouzidi

Par DDK | Il ya 1 heure | 298 lecture(s)

Le MCO recevra la JSK aujourd’hui (16h) à huis clos, au stade Oucief Omar d’Aïn Témouchent, pour le compte de la 30e et dernière journée du championnat Ligue 1 Mobilis.

Un match sans enjeu pour les deux équipes qui ont assuré leur maintien parmi l’élite. Néanmoins, les Kabyles veulent gagner cette rencontre et terminer la saison par une victoire, en guise de cadeau d’adieu au coach Bouzidi, qui dirigera là son tout dernier match avec les Canaris, lui dont le contrat de trois mois avec la JSK arrive à terme et qui a décidé de ne pas poursuivre son aventure avec le club Kabyle. «Même si on a assuré notre maintien, on visera la victoire pour terminer la saison sur une bonne note», a déclaré le coach adjoint de la JSK, Mourad Karouf. Côté effectif, six cadres n’ont pas été convoqués pour cette ultime rencontre du championant par le staff technique. Il s’agit de Belkalem, Djabout, Saâdou, Benaldjia, Boukhenchouche, et Hammar. Bouzidi et ses adjoints ne devront pas avoir du mal à leur trouver des remplaçants, en faisant appel, notamment, à des éléments performants de l’équipe réserve.

Lutte à trois pour le maintien

Alors que le CS Constantine a officiellement assuré son titre de champion, cette 30e et dernière journée de Ligue 1 Mobilis sera marquée par des duels à distance dans l'objectif d'éviter d'accompagner l'USM El-Harrach et l'USM Blida en Ligue 2. Outre l'enjeu crucial du maintien, cette ultime journée de la compétition sera également caractérisée par le duel pour la place de dauphin, qualificative à la Ligue des champions, entre la JS Saoura (2e, 51 pts) et le NA Husseïn-Dey (3e, 49 pts). La JSS se déplacera à Alger pour y affronter le MCA (4e, 44 pts), alors que le Nasria se rendra à Médéa pour défier l'OM (13e, 33 pts), condamné à l'emporter pour éviter la relégation. Les joueurs de l'entraîneur Sid-Ahmed Slimani devront sortir le grand jeu pour mettre fin à la belle série des "Sang et Or", invaincus depuis 22 matchs. La formation du "Titteri" n'est pas la seule menacée par la relégation, puisque le DRB Tadjenanet (12e, 34 pts) et l'US Biskra (14e, 31 pts) vont également mener une lutte acharnée pour éviter le purgatoire. Le Difaâ n'aura besoin que d'un seul point de son déplacement à Alger face au CR Belouizdad pour éviter les calculs et assurer son maintien parmi l'élite sans attendre les résultats des autres concurrents. De son côté, l'US Biskra se doit impérativement de s'imposer à la maison face à l'USM El-Harrach, déjà reléguée, et espérer des faux-pas de ses concurrents directs. Dans le cas où les trois équipes finiraient à égalité de points (34 chacune), c'est l'Olympique Médéa qui rétrogradera en Ligue 2 en raison d'un nombre de points insuffisant lors des confrontations directes (2 unités seulement).

Le programme

MC Oran - JS Kabylie

USM Alger - USM Blida

O Médéa - NAH Dey

CR Belouizdad - DRB Tadjenanet

ES Sétif - USM Bel Abbès

US Biskra - USM Harrach

MC Alger - JS Saoura

CS Constantine - Paradou AC

(joué hier)