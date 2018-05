«Je veux jouer à la JSK»

Par DDK | Il ya 1 heure | 256 lecture(s)

Dans cet entretien, l’attaquant du DRBT, Mohamed El Amine Belmokhtar, confirme les contacts qu’il a eus avec les responsables kabyles. Bien qu’il soit encore sous contrat avec le DRBT, il ne cache pas son désir de rejoindre cet été le club le plus titré d’Algérie, en se disant prêt à racheter lui-même son contrat.

La Dépêche de Kabylie : On croit savoir que les dirigeants kabyles vous ont contacté pour vous proposer de rejoindre la JSK, vous confirmez ?

Mohamed El Amine Belmokhtar : Tout à fait, les dirigeants de la JSK m’ont contacté. Cependant, je leur ai expliqué que mon club joue encore sa survie en Ligue et qu’on pourra discuter à nouveau une fois le maintien du DRBT assuré. Le match face au CRB étant capital, je veux d’abord qu’on assure notre mission, avant de négocier.

Qui vous a contacté au juste ?

J’ai eu une discussion avec le manager général Karim Doudane ainsi que le président Mellal. Tous les deux m’ont parlé, affichant l’intérêt de la JSK de me recruter cet été. Cependant, j’attends la fin du championnat pour voir un peu plus clair.

Mais vous êtes sous contrat avec le DRBT jusqu’ à 2019. Vos dirigeants seront-ils prêts à vous libérer ?

Comme je vous l’ai dit, l’essentiel est que mon club assure son maintien. Pour le reste, on verra plus tard. Cela dit, je ne suis pas inquiet de ce côté-là, tout sera plus clair après le match de samedi (ndlr, aujourd’hui) face au CRB, Inch’Allah.

Êtes-vous emballé par l’idée d’évoluer à la JSK ?

La JSK est un grand club et honnêtement, mon souhait est de défendre ses couleurs dès la saison prochaine. Comme on dit, la JSK ne se refuse pas, chaque joueur rêve de porter son maillot. Guitoune m’a donné une très bonne impression sur ce club où je désire évoluer la saison prochaine.

Certains parlent d’un accord entre votre président et celui de l’ESS…

Je veux apporter une précision très importante à ce propos, je n’ai rien décidé. Mon souhait, c’est d’opter pour la JSK. Les choses seront plus claires dans les heures à venir, inch’Allah.

Seriez-vous prêt à jouer à la JSK si le club vous demande de racheter vos papiers ?

Le plus important c’est d’avoir mes papiers, quitte à racheter moi-même mon contrat pour signer à la JSK. Espérons que mon club actuel, le DRBT, réalisera son maintien et que, moi, je rejoindrai la JSK, car je suis persuadé que si j’opte pour ce club, ce choix sera l’idéal.

Entretien réalisé par Mustapha Larfi