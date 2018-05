JSK en bref

Par DDK | Il ya 1 heure | 137 lecture(s)

Ferhani quittera la JSK pour un club turc

Selon une source sûre, l’arrière gauche de la JSK Houari Ferhani jouera dans le championnat de la Turquie la saison prochaine. Selon toujours la même source, le joueur a reçu son invitation ainsi que tous les documents nécessaires pour rejoindre la Turquie. Il ne lui resterait plus qu’à finaliser avec le club turc dont on ignore le nom pour le moment. Le joueur devrait rallier la Turquie mardi ou mercredi prochain pour signer et officialiser sa venue au championnat turc. Cependant, et selon toujours la même source, il s’agit d’un club qui joue les seconds rôles en Turquie. Toutefois, le joueur est très emballé de tenter cette expérience en dehors du pays. C’est le manager Djamel Amani qui serait derrière le départ de Ferhani en Turquie. Ainsi, le défenseur kabyle disputera son dernier match aujourd’hui avec la JSK face au MCO avant de jouer à l’étranger, la saison prochaine.

Haddouche (ESS) confirme les contacts avec la JSK

Comme annoncé, l’attaquant de l’ESS Zakaria Haddouche a été contacté par les dirigeants de la JSK. Voulant renforcer le compartiment offensif de l’équipe, la JSK compte donc négocier avec l’attaquant Haddouche qui serait l’une des priorités de la formation du Djurdjura. «J’ai été contacté par des dirigeants de la JSK depuis un mois maintenant. En plus de la JSK, j’ai des contacts avec d’autres clubs. J’étudierai toutes les offres et je prendrai mon temps avant de me prononcer», a déclaré Haddouche.

Rebei négociera cette semaine

Le défenseur de l’ES Sétif, Rebei, négociera avec la JSK cette semaine. C’est ce qu’on croit savoir d’une source fiable. Les dirigeants des Canaris avaient promis au manger du joueur de l’appeler ce dimanche, soit au lendemain du dernier match du championnat face au MCO. En fin de contrat avec l’ESS, Rebei avait été contacté par les responsables kabyles qui voudraient le voir intégrer la JSK pour le prochain exercice.

M. L.