«Tirer les enseignements de notre échec»

Par DDK | Il ya 10 minutes | 2 lecture(s)

Il était incontestablement l’une des satisfactions de la JSM Béjaïa lors de la saison qui vient de s’écouler.

Il s’agit du jeune portier Yahia Mekirèche, une valeur sûre du club béjaoui qui avait admirablement saisi sa chance dès le début de la phase retour du championnat avant de céder sa place à Sofiane Khedairia, arrivé lors du dernier mercato hivernal. Loin de se décourager, Mekirèche a continué à travailler et à croire en ses capacités. Ses efforts ont fini par payer puisque le staff technique lui a de nouveau fait appel pour suppléer l’ex-Ententiste, dont les prestations face au MCEE et le CABBA avaient éveillé bien des soupçons. Mekirèche qui a joué les deux derniers matchs de son équipe face au GCM (1 - 0) puis le WAT (0 - 0), avait pu garder sa cage vierge. Evoquant le parcours de son équipe et l’objectif d’accession raté in extrémis après le nul de Tlemcen, le portier Mekirèche dira avec beaucoup d’amertume : «Comment peut-on avaler de sitôt une telle frustration alors qu’on était si proche de réaliser notre objectif d’accession. Malheureusement, nous avons échoué au tout dernier moment où, pourtant, la victoire était à notre portée face au WAT qui, faut-il le rappeler, avait joué comme s’il s’agissait pour lui de sauver sa saison. Mais ce qui nous a fait le plus mal c’était le fait d’être lésés, notamment par l’arbitre du match qui nous avait alors privés de deux penalties indiscutables. On était partis à Tlemcen avec l’idée de donner à tout prix la joie à nos supporters qui s’y sont déplacés en grand nombre pour nous soutenir, car ils croyaient tellement en nous et en nos chances d’accession. Hélas, aujourd’hui, nous sommes encore tous déçus tout comme ces mêmes supporters auxquels nous demandons pardon». Toutefois, Mekirèche concède volontiers que son équipe avait laissé filer certains points qui ont valu leur pesant d’or dans le décompte final. «Je suis persuadé qu’on aurait dû régler cette question de l’accession avant même ce dernier match controversé du WAT si on n’avait pas raté certains matchs importants, comme le derby ou encore les rencontres d’El Eulma et de Bordj», a-t-il déclaré. Se projetant dans l’avenir, le jeune portier des Vert et Rouge conclut : «Désormais, il va falloir tirer les enseignements nécessaires de cet échec pour repartir sur du solide dès la saison prochaine afin de permettre à la JSMB d’aspirer une nouvelle fois à l’accession parmi l’élite».

B. Ouari