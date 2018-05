L’ES Azeffoun, une saison à oublier

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Les Marins d’Azeffoun ont raté complètement leur saison, en terminant à la 12e place avec seulement 36 points dans leur compte. L’équipe chère aux Ivahriyen, qui avait pour habitude de jouer les premiers rôles, est passée complètement à côté de son sujet cette saison, en accumulant les faux-pas à domicile et à l’extérieur. L’ESA n’a réussi à s’imposer qu’à neuf reprises. Elle essuyé 12 défaites et 9 nuls. La ligne d’attaque de l’ES Azeffoun a marqué 30 buts, avec une moyenne d’un but par match, tandis que l’arrière-garde en a encaissé 35. La défense, le maillon faible de l’équipe, fait partie des plus fébriles cette saison. Le nombre des défaites (12) ajouté à celui des nuls (9) est la meilleure illustration de la médiocrité du visage affiché par l’équipe face à ses adversaires, aussi bien at-home qu’à l’extérieur. Une saison à vite mettre aux oubliettes pour les Marins, qui doivent retenir la leçon, pour aborder le prochain exercice sous de meilleurs auspices et avec de plus grandes ambitions, car il est temps de voir l’ES Azeffoun réapprendre à jouer l’accession et à redonner de la joie aux supporters qui attendent depuis plusieurs saisons de voir leurs favoris champions, en accédant en inter-régions, surtout que les moyens humains, matériels et financiers existent pour atteindre un tel objectif. De leur côté, les dirigeants du club savent ce qui les attend cet été. Un renfort de qualité, avec des joueurs de valeur, permettra à coup sûr à l’ES Azeffoun de faire partie de ces prétendants en puissance à l’accession, la saison prochaine. C’est là le souhait le plus cher des supporters des Ivahriyen.

Massi Boufatis