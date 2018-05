Le NRB Semaoun champion

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Contrairement à leurs aînés qui ont terminé la saison en septième position du championnat pré-honneur Béjaïa, les U20 du duo Hicham Djenadi et Riad Aït Ouaret se sont distingués de fort belle manière en remportant avec panache le titre de champion de leur groupe de l'exercice 2017-2018. Leader avec 53 points au compteur, l’équipe devance le WRB Ouzellaguen de deux unités. Sur les 23 matchs joués, les camarades de Fouad Bouanani ont bouclé le championnat avec 16 victoires, 5 nuls et 2 défaites seulement. Des résultats probants qui font que l’attaque a fini deuxième meilleure du groupe, avec 63 buts inscrits, contre 15 encaissés. A la lumière de ce parcours, il y a fort à parier que dans deux ou trois ans, ces jeunes talents seront incorporés dans l'équipe fanion. L’avenir appartient aux coéquipiers Anis Bendjenadi qui régalent le public et l’épate à chaque confrontation, de par les technicité et qualités démontrées sur le terrain. Pour leur part, les U15 ont brillamment décroché la deuxième place, alors que les U17 ont terminé à la 5e position de leur championnat. Il suffit de faire confiance aux jeunes du cru et de les prendre en charge, pour assurer une relève de qualité.

S. H.