Djouder Saâdi fait ses adieux à la Ligue

Le secrétaire général de la Ligue de football de la wilaya de Béjaïa (LFWB), Djouder Saâdi en l'occurrence, vient de quitter ses fonctions après vingt quatre ans de loyaux services. Il a collaboré avec plusieurs présidents, à l'instar de Zoubir Abderrahim, le défunt Awghlis et Kamel Mahindad, pour ne citer que ceux là. On dit qu’il a toujours été une personne dévouée, respectueuse, disponible à répondre à toute sollicitation venant de dirigeants sportifs, de collègues et de tous ceux qui sont en relation directe avec la LFWB. «Aujourd’hui est venue l’heure où je dois vous dire au revoir. En effet, c’est le cœur plein d’émotions et de souvenirs sportifs que je quitte notre ligue. Je voudrais dire à tous ceux qui m’ont connu et auprès de qui j’ai exercé quelques responsabilités, combien j’ai apprécié le travail que nous avons pu conduire ensemble en termes d’intervention et d’évolution des pratiques sportives. Il y a eu de nombreux échanges, parfois forts, des confrontations aussi, mais le débat qui permet l’évaluation et la progression a, de mon point de vue, toujours été possible. À tous, je souhaite de garder une énergie à toute épreuve, un esprit ouvert et curieux et la volonté de faire progresser les choses au service du sport et du football en particulier», a-t-il écrit dans son message d’adieux. Après cette riche et longue carrière au sein de la LFWB, l’ex-enseignant de langue française, natif d'Aokas, a décidé de poursuivre sa paisible retraite auprès de sa famille.

Zahir Ait Hamouda