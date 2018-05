Plusieurs joueurs de retour

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Voulant frapper fort lors du mercato estival, la direction de l'USM Draâ Ben Khedda a d’ores et déjà commencé à préparer la prochaine saison sportive 2018-2019. En effet, le président Afir a entamé les pourparlers avec des enfants du club évoluant sous d'autres cieux, pour faire leur come-back cet été. Plusieurs ex-joueurs des Ciel et Blanc ont déjà négocié avec la direction du club et sont sur le point de finaliser, pour revêtir le maillot de l'USMDBK. Kaci Sedkaoui, qui évolue à l'US Béni Douala, About Ghiles de la JS Azazga, Charane du FC Tadmaït, un autre qui évolue au MB Bouira et un autre de l'Olympique Tizi Rached sont autant d’éléments pressentis pour rejoindre l'USM Draâ Ben Khedda, en perspective de la saison prochaine. Il ne reste que a signature des contrats pour que les joueurs rentrent officiellement au bercail. Ainsi, les dirigeants misent sur la carte de la motivation financière pour les convaincre. Des moyens financiers sont déployés par les responsables de l'USMDBK pour jouer l'accession la saison prochaine en division inter-régions. En tout cas, les préparatifs vont bon train. Le coach Mourad Bey, qui a accompli du bon travail cette saison en sauvant le club de la relégation, veut maintenant une montée au palier supérieur, surtout que la pâte existe et que toutes les conditions sont réunies pour réaliser le vœu des supporters.

M. B.