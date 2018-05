Place à la saison prochaine

Par DDK | Il ya 11 minutes | 1 lecture(s)

Après avoir assuré l’accession en Ligue 1 Mobilis et les festivités qui ont suivi cette belle performance, les choses sérieuses commenceront cette semaine pour les dirigeants des Vert et Noir du MOB.

Ces derniers sont appelés à réunir toutes les conditions nécessaires pour réussir une bonne préparation et bien débuter laprochaine saison. Le premier point à régler est l’avenir du conseil de gestion dont le président, Mustapha Rezki a annoncé vouloir quitter le MOB lors du match contre le MCS. «Ma santé ne me permet plus de vivre avec la pression, sans oublier que j’ai abandonné ma famille à cause du MOB. Maintenant que notre objectif est atteint, je partirais la conscience tranquille. J’ai pu assainir les 2/3 de la dette du club qui avoisinait au début de saison les 30 milliards de centimes sans oublier le règlement de plusieurs situations avec la CRL» avant d’ajouter : «Ma décision est irrévocable et je vais préparer les bilans, moral et financier, pour les présenter lors de l’AG des actionnaires.» Nous a affirmé à la veille de la dernière rencontre du MOB en championat disputée mardi dernier face au MC Saida à Béjaïa. Mustapha rezki qui ne cesse de faire objet de sollicitation pour revoir sa décision, prépare toutefois les bilans à présenter à l’assemblée des actionnaires avant de déposer sa démission. Le président du conseil d’administration de la SSPA/MOB, Amar Boudiab, se réunira dans les heures qui viennent avec Mustapha Rezki afin de débattre de sa démission. D’après certains échos, malgré l’insistance du président du conseil de gestion de quitter le navire MOB, Amar Boudiab fera tout pour le convaincre de poursuivre son travail et préparer une équipe compétitive capable de défendre dignement les couleurs du club la saison prochaine.

3 milliards de l’APC, bientôt dans les caisses

Le deuxième point à l’ordre du jour de la réunion des responsables du MOB est l’avenir de l’actuel staff technique, à sa tête Azzedine Aït Djoudi. D’après une source, vu le travail accompli jusque-là, l’ex-entraineur de la JSK a de fortes chances d’être reconduit dans ses fonctions pour poursuivre sa mission avec les Crabes. Il sera aussi question de l’avenir de Belkacemi et Salhi qui sont en fin de contrat et qui font l’objet de convoitise de plusieurs clubs de la Ligue 1. une opération que Rezki a déjà débuté officieusement en discutant avec eux, avant même la fin du championnat. Même si les deux joueurs sont très convoités par des clubs plus huppés, ils auraient donné leurs accords de principe pour continuer leurs aventures avec les Crabes, à condition d’être essimés à leurs justes valeurs. Deux rencontres individuelles avec chacun des joueurs sont prévues cette semaine pour débattre de leur avenir avec les Vert et Noir béjaouis. La direction doit aussi discuter avec certains joueurs cadres dont les contrats prendront fin en juin 2019, à l’image de Bencherif et Semahi qui ont donné satisfaction depuis leur venue au MOB, une manière d’assurer une certaine stabilité lors des prochaines années. En outre, les dirigeants comptent préparer la saison prochaine en dégageant la liste des joueurs à libérer et ceux qui viendront renforcer le club pour enfin tracer le planning des préparations et choisir le lieu du stage d’intersaison. Sur un autre volet, les caisses du MOB seront renflouées prochainement par 500 millions de centimes de l’APW comme prime d’accession ainsi qu’une conséquente somme de l’APC de Béjaïa qui, d’après une source, avoisinera les 3 milliards de centimes. Les sponsors comptent aussi mettre la main à la poche pour récompenser les Crabes après leur accession en Ligue 1 Mobilis.

Z. H.