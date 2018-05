Les filles de l’ES Seddouk en finale

Par DDK | Il ya 30 minutes | 1 lecture(s)

Les filles de l’ES Seddouk affronteront leurs homologues du GS Pétroliers en finale de la Coupe d’Algérie de handball dans la catégorie U16.

Dans le cadre des demi-finales de la coupe d’Algérie de handball féminin, les U16 de l'ES Seddouk sont parvenues à arracher leur billet pour la grande finale de l’épreuve. Elles ont ainsi réussi à prendre le meilleur sur l’ASF Arbaa sur le score net de 32 à 15, à la salle omnisports de Bouira. La première période a vu un équilibre dans le jeu, même si les protégées de Rabah Zerradi ont pris un avantage au score. En seconde mi-temps, les jeunes Louves seddoukoises sont revenues nettement plus déterminées à l'emporter. Ainsi, Ouchetla, Mekeddem, Thiziri, Ben Azzouz et Kobbi, épaulées par leur chaude galerie, sont parvenues à dominer les débats et terminer en force la rencontre. La partie s’achèvera donc sur cette belle et large victoire (32 - 15) des jeunes de l’Espérance de Seddouk, arrachant ainsi avec panache la qualification pour la finale qui les opposera au GS Pétroliers. Il y a lieu de préciser que la finale se déroulera le 31 du mois en cours à la salle Harcha. Les jeunes ambassadrices de la vallée de la Soummam ont réalisé une excellente saison avec cette finale en coupe et une première place en championnat. Par ailleurs, les handballeuses du GS Pétroliers et de l'US Akbou se sont qualifiées en demi-finale de la coupe d'Algérie de handball (dames), à l'issue des matches de quarts de finales, disputés dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Les Pétrolières ont arraché, sans surprise, leur qualification devant le MF Akbou sur le score de 39 à 13, alors que l'US Akbou a composté son billet pour les demi-finales devant le CS Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou, à l'issue d'une rencontre très serrée, en témoigne le score finale de la partie (26-24). Deux équipes se sont déjà qualifiées pour le dernier carré, à savoir le HBC El-Biar, champion d'Algérie de la saison 2017-2018 et la JS Ouzellaguen. Le HCEB s’est qualifiée suite au forfait du HHB Saida et la JS Ouzellaguen a composté son billet pour les demi-finales en battant le FS Constantine (36 - 33).

Zahir Ait Hamouda