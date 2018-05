Le staff technique reconduit

Par DDK | Il ya 30 minutes | 1 lecture(s)

Suite à une réunion de travail tenue au siège du CF Akbou, à Guendouza, M. Omar Merabet, en sa qualité de président du CSA/CFA, et son adjoint, Hakim Naït Oumeziane, ont abordé le volet encadrement technique du club. En se basant sur les objectifs et les perspectives à long terme, la direction du club a décidé de prôner la stabilité, en maintenant le staff technique dans toute sa composante, après «l'excellent travail» réalisé lors cette saison. Ainsi, Maâdsi Nadir, coach en chef des U17, a été reconduit et s'occupera également de l'école de football U13. Djamel Hamidouche poursuivra, aussi, sa mission avec les U20, qui viennent d'arracher la coupe d'Algérie et une place de dauphin en championnat qui ouvre droit aux play-offs. Enfin, chez les seniors, toute la famille du CFA a été satisfaite par le travail accompli par Abdennour Mira, qui continuera à encadrer la saison prochaine les coéquipières de Makhloufi, qui ont représenté dignement toute la région de la vallée lors du tournoi international organisé par le club, fin février dernier.

Tournoi en hommage à Bouzid Tigrine

Le coup d’envoi du grand tournoi «Ramadhan Soummam Foot», en hommage au regretté Bouzid Tigrine, a été donné dans la soirée de vendredi dernier, à la salle omnisports de Guendouza. Cette joute, organisée par le CF Akbou, regroupe quarante et une équipes de différents villages et quartiers du grand pôle d’Akbou. En ouverture de la première journée, les anciens du CF Akbou ont pris le dessus sur leurs homologues de l'ORBA (génération 88) sur le score de 6 buts à 1, alors que la deuxième rencontre au programme a vu les anciens d’Akbou l’emporter sur les représentants d’Aït R'zine, par 6 buts à 2. Il y a lieu de souligner que cette manifestation a drainé une foule nombreuse pour cette entame de la compétition, qui a vu la présence de l'exécutif communal de la ville d'Akbou, à sa tête Mouloud Salhi.

Z.A.H