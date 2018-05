Démission du coach Azeddine Amoura

Par DDK | Il ya 30 minutes | 1 lecture(s)

Le driver du FC Tadmaït, Azeddine Amoura, qui a réalisé l'accession avec cette équipe en régionale 2, vient d'annoncer sa démission de son poste d'entraîneur. «C’est bon j'ai accompli ma mission consistant à faire accéder le FCT en régionale 2. Dieu merci on a réussi ce pari grâce aux efforts des joueurs en premiers sur le terrain, les dirigeants et les supporters, ainsi que le staff technique, le garde matériel, le médecin de l'équipe et tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à atteindre cet objectif», soulignera-t-il, précisant : «Je me retire de la barre technique pour des raisons personnelles». Toutefois, le coach n’écarte pas la possibilité de prendre une autre équipe: «Je n'écarte pas cette possibilité de m'engager avec une autre équipe cette saison. Je suis en train d'étudier les offres qui me sont parvenues et je trancherai dans les prochains jours. Quant au FCT, je lui souhaite bonne chance en régionale 2». Les dirigeants, à leur tête Hamid Mezioudène, sont appelés à trouver un successeur à Azeddine Amoura pour driver l'équipe la saison prochaine.

Massi Boufatis