Le président Tiab annonce sa démission

Par DDK | Il ya 29 minutes | 2 lecture(s)

Le président de la JSM Béjaïa, Boualem Tiab, a rendu publique une lettre de démission en début de soirée d’avant-hier.

Face aux multiples sorties sur le terrain d’un bon nombre de supporters de la JSMB, réclamant un changement radical au sein du doyen des clubs kabyles, après l’échec de son accession en Ligue 1, le président du CA de la SSPA, Boualem Tiab, et à partir de l’hexagone où il poursuit toujours les soins, a rendu publique une lettre de démission en début de soirée d’avant-hier, samedi, adressée notamment aux membres du comité de gestion et au CSA. En effet, et comme pour anticiper aussi sur les événements d’un été qui s’annonce chaud et mouvementé du côté du club phare de la Soummam, M. Tiab fait savoir : «Je vous annonce ma démission de la présidence du CA de la SSPA avec effet immédiat, en cédant la totalité des actions de la famille Tiab (SCS) au profit du CSA JSMB. Sur ce, une AGEX sera organisée dans les meilleurs délais pour entériner cette démission avant de procéder à la cession des parts.» Et d’expliquer plus loin : «Je souhaite me retirer définitivement pour laisser le champ libre à une nouvelle équipe dirigeante afin de me consacrer aussi à ma famille et à ma santé.» Et de faire, enfin, une brève rétrospective de toutes les réalisations conquises sous son règne. «Durant mes vingt années de règne et malgré un contexte difficile, j’estime avoir beaucoup donné aussi bien sur le double plan humain et financier grâce à une passion que j’avais héritée auparavant de mon père. Pour cela, nous avons pu hisser la JSMB, qui était alors un club amateur, au rang de club professionnel qui a à son actif plusieurs participations continentales (ligue des champions, finaliste de la coupe de l’UNAF...) et le trophée de la coupe d’Algérie gagné en 2008. Tout cela, s’est fait grâce à une équipe dirigeante passionnée et totalement investie de la mission qui lui était dévolue et des supporters actifs. Sur ce, je tiens à remercier tous les ‘JSM Bistes’ qui y avaient contribué : joueurs, entraîneurs, supporters, bénévoles, Bougiotes... Ainsi, je quitte donc la présidence du club tout en restant un fervent supporter de la JSMB», déclarera-t-il. Par ailleurs, cette annonce de démission de M. Tiab n’a pas manqué de faire réagir bon nombre d’amoureux du club à travers les réseaux sociaux, qui, tout en rendant hommage au doyen des présidents de club, ont tenu à lui exprimer toute leur gratitude pour les services rendus au club et au football national de manière générale. Non sans lui souhaiter un prompt rétablissement suite à une intervention chirurgicale qu’il avait subie, mardi dernier, dans un hôpital de la ville de Marseille.

B. Ouari