Le gardien de but Ali Bencherif Ali, a été un véritable rempart pour les Crabes devant les assauts des attaquants adverses. Dans cet entretien, il revient sur l’accession du club en Ligue 1 et sur son parcours personnel.

La Dépêche de Kabylie : Votre sentiment après avoir réalisé l’accession en Ligue 1 ?

Ali Bencherif : Je ne peux qu’être heureux et fier d’avoir contribué à cette montée qui est le fruit des efforts consentis par tout un chacun. Notre parcours a été, certes, honorable, mais il était semé d’embûches car nos concurrents nous ont mené la vie dure. C’était très laborieux et disputé, puisque le trio qui a accédé n’a été connu que lors des ultimes journées. Je suis satisfait et content d’avoir contribué à remettre le club à sa place qui lui revient, soit en Ligue 1 Mobilis, après une saison seulement dans le palier inférieur.

Vous attendiez-vous à un tel parcours ?

On dit bien que l’appétit vient en mangeant. L’objectif au départ, c’était de jouer les premiers rôles sans se focaliser sur l’accession en raison des soucis qu’a vécus le club. On a débuté le championnat par un nul à domicile puis on a aligné six victoires d’affilée. C’est à partir de ce moment-là qu’on s’est dit qu’on pouvait faire quelque chose. On a cru en nos capacités et le reste a été une suite logique. Je pense qu’on méritait largement cette première place, surtout qu’on n’a pas quitté le podium tout au long de la saison. On a été l’équipe la plus régulière, et c’est tant mieux pour nous ! Cette accession est une juste une récompense des efforts fournis par le staff technique, la direction et les supporters, qui ont joué un grand rôle.

Comment évaluez-vous votre parcours personnel ?

Bien que ce soit aux autres de me juger, je pense avoir accompli convenablement mon tâche. Je suis professionnel et je me suis comporté comme tel sur le terrain et même en dehors, où je n’ai jamais triché. Le football est un jeu de groupe et toute performance collective revient aux éléments qui le forment.

On vous laisse le soin de conclure…

Je veux remercier toutes les personnes qui nous ont aidés de près ou de loin, à commencer par la direction qui a réuni les meilleures conditions possibles pour qu’on puisse nous concentrer uniquement sur le terrain. Les différents staffs techniques passés au club ont aussi joué un grand rôle, sans oublier les supporters dont l’apport, que soit à domicile ou en déplacement, nous a été plus que bénéfique. Je dédie cette accession à toute ma famille qui me soutient sans relâche, à mes amis et à toute la population béjaouie, en espérant réaliser une saison honorable en Ligue 1 et être à la hauteur des espérances des supporters.

Propos recueillis par Z. H.