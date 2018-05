La piste Frioui se précise

Par DDK | Il ya 29 minutes | 1 lecture(s)

Comme annoncé sur ces colonnes, l’attaquant de l’USM Blida, Samy Frioui est l’une des priorités de la JS Kabylie en ce mercato estival.

En effet, le joueur est en contact permanant avec les responsables kabyles qui le veulent à toux prix dans l’équipe. Joint par nos soins avant-hier soir, le joueur nous a affirmé qu’il tranchera sur sa prochaine destination après quelques jours de repos : «J’ai joué le dernier match du championnat aujourd’hui face à l’USMA et je prendrai deux à trois jours de repos avant de prendre ma décision finale. Je vous dirai seulement que les contacts avec la JSK sont sur la bonne voie», a-t-il affirmé. Questionné sur les autres clubs qui le veulent aussi, il s’est contenté de dire : «Il y a plusieurs clubs qui veulent m’avoir dans leur effectif, mais c’est mon manager qui s’en occupe. Comme je vous l’ai dit, je me reposerai un peu et tout sera clair sur mon avenir dans les prochains jours». Frioui a terminé la saison à la 3e place des meilleurs buteurs du championnat, avec 15 réalisations, après Darfalou (18 buts) et Abid (16 buts). Par ailleurs, on croit savoir d’une source autorisée que le manager de Frioui devait rencontrer le manager général de la JSK, Doudane, hier soir à Alger. Le manager kabyle mise sur le recrutement de Frioui qui a réussi une très belle saison, bien que son club, l’USMB, soit descendu en Ligue 2 Mobilis.

Le MCA entre en piste pour Rebeï et Haddouche

Selon une source digne de foi, les deux joueurs de l’ES Sétif, Rebeï et Haddouche, qui ont déjà été contactés par la direction des Canaris, attendent un appel du manager général de la JSK, Doudane, pour négocier leur probable transfert. C’est le manger des deux joueurs qui a déjà discuté avec Doudane à ce propos. Toutefois, ce dernier ne les a pas encore rappelés, du moins jusqu’à hier après-midi. L’agent des deux joueurs avait rendez-vous avec les dirigeants du MCA avant-hier soir, en attendant un appel de Doudane, en vue de fixer un rendez-vous pour négocier la venue de Rebeï et Hadouche à la JSK, cet été.

On parle du retour de Lamhène

Selon toujours notre source, le milieu de terrain du CR Belouizdad, Mokhtar Lamhène, pourrait faire son come-back à la JSK, cet été. Le joueur aurait saisi la commission des résolutions des litiges (CRL), pour avoir sa libération, ajoute la même source. Reste à savoir maintenant si Lamhène, qui a fait toutes ses classes à la JSK, retrouvera son ancien club.

Djabout libéré ?



Des informations ont circulé ces dernières heures sur la prétendue libération de l’attaquant Adel Djabout. Joint par nos soins dans la soirée d’avant-hier, le joueur se dit étonné : «Je suis surpris d’entendre une telle information alors qu’aucun dirigent de la JSK ne m’a informé de ma libération. Pour l’heure, je suis chez moi avec ma famille, on verra plus clair dans les prochaines journées», a-t-il déclaré d’emblée. Il faut dire que ce n’est pas la première fois qu’on a annoncé la libération de Djabout, car même lors du mercato hivernal, le joueur était annoncé sur la liste des libérés. Cependant, le joueur a été maintenu et a joué la phase retour avec la JSK. Quoi qu’il en soit, l’attaquant kabyle Adel Djabout n’est pas inquiet pour son avenir. Il affirme que si les dirigeants de la JSK décident de le libérer, il quittera le club kabyle «la conscience tranquille». «Si on décide de me libérer, il n’y aura aucun souci. Je quitterais la JSK la conscience tranquille. Je me suis toujours donné à fond et Dieu merci, le club a assuré son maintien parmi les clubs de l’élite», a ajouté l’attaquant des Jaune et Vert.

M. L.