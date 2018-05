Une saison à oublier pour la JS Akbou

Par DDK | Il ya 1 heure | 144 lecture(s)

Après avoir connu des hauts et des bas, la JS Akbou a finalement réussi à se maintenir en Régionale 1 de justesse, à l’issue des dernières journées du championnat.

Tout compte fait ,c'est un parcours qu'on peut juger un peu au-dessous de la moyenne pour ne pas dire négatif, si l'on se remémore ce par quoi les protégés du coach Kamel Bouzit ont du passer tout au long de ce dur exercice. Primo ,le sociétaire de la Régionale 1 a connu des changements radicaux à l'inter saison avec le départ de certains cadres et l'arrivée d'éléments nouveaux. L'effectif a été donc remanié dans sa grande majorité avec une équipe jeune encadrée par d'autres éléments d'expérience à l'instar d'Akkouche, Beladjet ou encore le vieux routier de ce palier mais toujours aussi jeune et remuant Koceila Lardjene. A l'arrivée, tous les observateurs sportifs ont trouvé que la seconde formation du grand pôle d'Akbou a gagné son pari en sauvant la saison, après avoir terminé avec un total de 37 points, après un début de saison quasi catastrophique, et une grosse inquiétude de toute la famille de la JSA, notamment, avec ce chamboulement de l’effectif. Il faut dire que la JS Akbou a perdu beaucoup d’éléments clés, voire son ossature réelle durant les deux saisons précédentes (2015 - 2016 et 2016-2017), qui sont partis sous d'autres cieux. Coté recrutement, tout le monde s'accorde à dire que les éléments recrutés n'étaient pas tous rodés et capables de relever le défi dans ce dur palier. Résultat : plus de trois mois sont passés, la formation akboucienne n'a jamais réussi à prendre son envol, collectionnant les mauvais résultats qui ont plongé l'équipe dans les profondeurs du classement. Le coach qui était en place, en l'occurrence, Fetiouane, a du rendre le tablier. Les dirigeants ont jeté leur dévolu sur le jeune technicien Kamel Bouzit qui connait parfaitement la maison pour avoir encadré l’équipe dans un passé récent. Sur le plan statistique, la formation akboucienne a récolté trente sept points .Soit, neuf victoires, dix nuls et onze défaites. A domicile, les hommes de Bouzit ont glané 25 points sur les 45 possibles .Il est vrai que les coéquipiers de Sid Ali Ryad ont perdu à domicile la bagatelle de vingt points avec quatre défaites et autant de nuls. Avec un meilleur parcours à domicile, les coéquipiers de Khettal auraient terminé tout près du podium .En dehors de leurs bases, les hommes de Djamel Cherdouh ont engrangé douze (12) points répartis en deux victoires et six nuls. Soit une récolte assez moyenne pour un club connu pour sa fougue et sa verve en dehors de ses bases. Toujours sur le plan des chiffres, la formation akboucienne a réussi à inscrire trente buts, seize à domicile et quatorze à l'extérieur. Pour la défense, l'équipe a fait moins bien en encaissant quarante buts, soit une différence négative de (- 10). La particularité dans ces chiffres fait que le club a concédé quinze buts à domicile, soit une moyenne d'un but par match, ce qui démontre d'une certaine fébrilité de la JSA à l'intérieur de ses bases. S'agissant des buteurs, Yacine Akkouche a émergé du lot en ayant inscrit dix buts. Le virevoltant et opportuniste attaquant akboucien a été pour beaucoup dans certaines victoires avec des buts décisifs. Il y a lieu aussi de mettre en exergue les performances du gardien Hamimi lors des dernières rencontres, sauvant son équipe parfois de défaites qui paraissaient certaines.

Zahir Ait Hamouda