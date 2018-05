Samy Frioui donne son OK

Par DDK | Il ya 1 heure | 266 lecture(s)

Comme prévu, le manager général de la JSK, Karim Doudane, a rencontré, avant-hier soir à Alger, l’attaquant Samy Frioui et son manager.

Selon une source fiable, le manager général kabyle et l’attaquant de l’USM Blida, Samy Frioui, n’ont pas tardé à trouver un terrain d’entente, sachant qu’ils étaient en contacts permanents avant cette entrevue. En d’autres termes, les négociations ont atteint un stade très avancé. Les deux parties, qui se sont bien entendu sur le volet financier, n’ont pas perdu beaucoup de temps pour trouver un accord, avant-hier soir. La JSK aurait revu à la hausse la première proposition faite au meilleur buteur de l’USMB, ce qui a satisfait le joueur et son manager. Cependant, notre source précise qu’il reste encore quelques petits détails à régler avant que le joueur n’apporte sa signature et officialise sa venue à la JSK. Très emballé d’opter pour le club kabyle, Frioui a, sauf revirement de dernière minute, choisi la JSK, en dépit d’autres offres des autres clubs qui le veulent et que l’ont dit même meilleures sur le plan financier. Comme il nous l’a confié il y a trois jours, Samy Frioui, qui a bouclé la saison à la troisième place des meilleurs buteurs, avec 15 réalisations, derrière Oussama Derfelou et Mohamed Amine Abid, se dit accorder une grande importance au challenge sportif, ce qui l’a d’ailleurs poussé à choisir la JSK avec laquelle il vise à s’illustrer, d’autant plus que la direction de Chérif Mellal compte bâtir une équipe compétitive, en prévision de la nouvelle saison. L’autre raison qui l’a motivé à choisir le club kabyle n’est autre que le facteur proximité de son domicile familial, puisque Tizi-Ouzou n’est pas loin d’Alger, la wilaya où il réside. Les responsables kabyles ont été très séduits par les prestations du joueur cette saison et attendent beaucoup de lui, en vue d’apporter un plus à la JSK lors du prochain exercice. Ainsi, après que Frioui a trouvé un accord avec les responsables kabyles, il ne lui reste plus que la signature de son contrat. Selon une source digne foi, l’officialisation de sa venue au club aura lieu une fois que le président de la JSK, Cherif Mellal, qui se trouve présentement à l’étranger, rentrera au pays.

