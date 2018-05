Les supporters s’en remettent aux autorités

Par DDK | Il ya 1 heure | 122 lecture(s)

L’incertitude plane vraisemblablement sur le devenir immédiat de la JSM Béjaïa et son échec à l’accession en Ligue 1 a accentué davantage les inquiétudes de ses nombreux supporters qui s’attendaient à une fin de saison plutôt heureuse de leur équipe favorite qui, hélas, n’a pas été à la hauteur de leurs espérances. Ces derniers qui ne savent plus désormais à quel saint se vouer, après notamment la démission annoncée du président du CA de la SSPA, Boualem Tiab, samedi dernier (voir notre édition d’hier), interpellent de tous leurs vœux les pouvoirs publics (wilaya, APW, APC et DJS) à l’effet d’intervenir pour se pencher rapidement sur le flou caractérisant encore la situation administrative du club. D’ailleurs, une première action a été déjà entreprise jeudi passé par un grand nombre d’amoureux du club ayant organisé un rassemblement devant la direction de la jeunesse et des sports (DJS) afin de soumettre leurs doléances au premier responsable de ce secteur. Aussi, d’autres personnes proches du club auraient même pris attache, ces jours-ci, avec certains actionnaires de la SSPA, à l’instar de M. Mehelleb Zoubir et des frères Batouche. Ces derniers, et à en croire nos sources, détiendraient quelques 25% des parts et on leur aurait émis une proposition de les céder au profit du CSA. L’objectif de cette action entreprise en direction des actionnaires de la SSPA par ce groupe de personnes serait celui de pouvoir destituer M. Tiab dans le cas où le club amateur viendrait à détenir la majorité des actions. Par ailleurs, les inconditionnels de la JSMB qui craignent un remake de l’été 2015, après la relégation de leur équipe en Ligue 2, souhaitent un dénouement rapide du blocage qui mine la société sportive par actions, sachant que la succession au président démissionnaire, M. Tiab, si elle venait à se confirmer, prendrait plus de temps que prévu en raison de contraintes bureaucratiques. Une course contre la montre devrait ainsi être engagée par tous les proches du club phare de la Soummam et une convention serait donc obligatoire entre le CSA et la SSPA dans le dossier d’engagement pour la nouvelle saison sportive, selon les dernières recommandations du BF de la FAF. M. Tiab qui soutient dans sa dernière lettre de démission adressée aux membres du comité de gestion et du CSA que son retrait des affaires du club serait cette fois définitif, est attendu dans les prochains jours à Béjaïa pour entériner sa décision, comme il l’a fait savoir dans ledit courrier.

B. Ouari