Madjer déchargé de la sélection des locaux

Par DDK | Il ya 1 heure | 123 lecture(s)

Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, a mis fin aux fonctions de Rabah Madjer et de son staff composé du duo Menad et Ighil à la tête de l’équipe nationale A’ composée des joueurs locaux. C’est ce qu’a indiqué, hier, la FAF dans un communiqué publié sur son site tout en précisant que Rabah Madjer et son staff vont se consacrer exclusivement à la sélection nationale A. «Suite à une réunion entre le président de la FAF, M. Kheireddine Zetchi, et le sélectionneur national, M. Rabah Madjer, il a été décidé d’un commun accord de décharger le staff technique national de la sélection A’ des locaux. Cette décision a été prise à l’approche des compétitions officielles, afin de permettre au staff technique national de se concentrer exclusivement sur les éliminatoires de la CAN-2019 qui reprendront au mois de septembre prochain. Une décision sera prise incessamment concernant la sélection A’ des locaux», lit-on en effet dans le communiqué de la FAF. Pour rappel, l’équipe nationale des locaux, qui a effectué plusieurs regroupements au Centre technique nationale de Sidi Moussa à Alger, sous l’égide de Rabah Madjer, a disputé deux rencontres amicales. La première au mois de janvier à Tunis et qui s’est soldée par la victoire des Verts (4 -1) et la deuxième le 7 mai dernier en Espagne face à la sélection d’Arabie Saoudite ponctuée par une défaite (2 - 0).

A. C.