Huit joueurs à recruter

Une semaine après le baisser du rideau sur le championnat Ligue 2 Mobilis, la direction du MOB s’attelle à préparer la prochaine saison.

Une saison qui verra le retour du MO Béjaïa en Ligue 1 Mobilis avec tout ce que cela exige en matière d’effectif, surtout que la concurrence sera rude entre les clubs, en vue de recruter les meilleurs joueurs qui viendront remplacer ceux qui seront libérés. D’après une source crédible, pas moins de huit joueurs, qui n’ont pas donné satisfaction, seront libérés pour en recruter autant, sans toutefois faire des folies. La direction reste fidèle sa politique de recrutement, consistant en l’enrôlement de joueurs capables de donner un plus au club, mais en fonction des moyens disponibles. La direction compte aussi prêter certains jeunes joueurs pour qu’ils aient la possibilité de jouer plus et bénéficier d’un volume de jeu important. Pour ce qui est de l’avenir de l’entraîneur Azzedine Aït Djoudi et de son staff, il dépend des changements qui peuvent avoir lieu à la tête de la direction, à l’issue des assemblées générales du CSA et de la SSPA, prévues dans les prochains jours. C’est dire que même si la majorité des supporters du MOB souhaitent le maintien de ce staff, vu les résultats récoltés, avec à la clé une accession en Ligue 1 et le titre honorifique de champion, le maintien ou le limogeage d’Aït Djoudi reviendra au prochain président qui décidera en fonction des objectifs qui seront tracés d’ici là.

Salhi exige une augmentation de salaire

Le défenseur Yacine Salhi, qui s’est retrouvé avant-hier à Béjaïa, a rencontré les dirigeants du MOB. La discussion entre les deux parties s’est articulée autour de son avenir avec les Crabes. L’enfant de Bouira, en fin de contrat avec le MOB, a demandé à être estimé «à sa juste valeur». D’après certains échos, il aurait même demandé une augmentation de salaire que la direction actuelle ne peut satisfaire. Après cette rencontre, Salhi, convoité par plusieurs clubs huppés, aurait donné à la direction un ultimatum de 10 jours, pour décider des suites à donner à sa requête.

Belkacemi donne la priorité au MOB

Concernant l’attaquant Belkacemi, ce dernier, qui a rencontré le président Rezki avant le dernier match du championnat, aurait donné son accord de principe pour poursuive son aventure avec les Vert et Noir. Les deux hommes vont se revoir prochainement pour concrétiser cet accord. L’enfant de Sour el Ghozlane, très adulé par les Crabes, est très chaud à l’idée de défendre les couleurs du club en Ligue 1, après sa belle performance réalisée cette saison en Ligue 2 Mobilis.

Rezki prépare les AG du CSA et de la SSPA

Une semaine après la clôture du championnat de la Ligue 2 Mobilis, avec le sacre des Vert et Noir, les dirigeants du MOB, à leur tête le président du conseil de gestion, Mustapha Rezki, se sont mis à préparer les bilans moral et financier, qu’ils devront présenter lors de l’assemblée générale des actionnaires et celle du club sportif amateur (CSA). D’après une source proche du club, Rezki, qui est aussi le président du CSA, présentera ses bilans à ladite structure dans une dizaine de jours. Même si l’AG du CSA n’a pas eu lieu depuis presque deux ans, soit depuis l’élection de Mustapha Rezki à la tête du club, celui-ci ne devrait pas trouver de difficultés devant les membres de l’AG pour passer ses bilans, sachant que le bilan moral est plus que positif après l’accession du club en Ligue. Après l’AG du CSA, Mustapha Rezki, en concertation avec le président du Conseil d’administration, Amar Boudiab convoquera quelques jours après l’AG des actionnaires, pour étudier les bilans et discuter sur l’avenir du club après l’annonce de la démission du président du conseil de gestion. D’après certains échos, l’AG des actionnaires aura lieu quatre à cinq jours après celle du CSA/MOB. Quant à l’avenir de Mustapha Rezki, il est tributaire de l’évolution des choses dans la maison béjaouie, lui qui a annoncé sa démission à la veille du dernier match du championnat, face au MC Saïda.

