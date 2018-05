Des satisfactions et des regrets

Par DDK | Il ya 24 minutes | 8 lecture(s)

Le rideau est tombé sur le championnat Régionale 2 depuis plus de deux semaines et l’heure est aux bilans.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la formation de l'USM Béjaïa a réussi, pour sa troisième expérience dans ce palier, un parcours honorable, même si, au fond, il y a comme un goût d’inachevé pour cette équipe qui tablait sur une meilleure récolte. Les protégés d’Aouimer ont terminé à la deuxième place du podium, derrière l’heureux lauréat, la JSB Ménaïel, avec un total de cinquante-huit points, en trente matchs joués. Il faut dire que le début de saison a été tonitruant pour cette formation qui a ramassé beaucoup de points, notamment à l'extérieur, ce qui lui a d’ailleurs valu le titre de champion d’hiver. Qu’à cela ne tienne, c'est un joli pactole collecté par les représentants de la cité Remla dans ce groupe assez relevé, avec des formations huppées et aguerries, comme la JSBM, l’ESBG, le WRBM, et l’US Soummam. Sur quinze rencontres disputées en dehors de ses bases, la formation unioniste a engrangé vingt-trois points, soit une moisson plus qu’honorable pour une équipe qui aspire à jouer les premiers rôles. Une chose est sûre, l'équipe, dirigée par Aouimer aurait pu aspirer à un meilleur classement si les coéquipiers de Redouane avaient été plus costauds sur le plan mental, notamment lors de la dernière ligne droite de la compétition durant laquelle ils avaient laissé filer des points précieux dans des matchs, pourtant, à leur portée. Sur le plan statistiques, les coéquipiers de Kafi ont réussi à arracher seize victoires, dont cinq à l’extérieur, dix nuls, dont huit en dehors de leurs bases, et essuyé quatre défaites dont deux à domicile et une autre face au futur champion, vers la fin de la phase retour. Des contre-performances qui n'ont pas été sans conséquences pour les Bougiotes, qui ont accusé le coup lors de la seconde partie de la phase retour. S’agissant de la ligne offensive, les coéquipiers de Hamouche ont inscrit quarante-sept réalisations et terminé à la deuxième place, tandis que le compartiment offensif a encaissé dix-huit buts seulement, soit une différence positive de + 29. Un bilan très positif pour ne pas dire sensationnel pour cette formation de l’USMB qui a réussi à finir la saison dans les cimes du classement. En somme, les Mirou, Chelgou, Yerbah et consorts ont séduit plusieurs observateurs sportifs, eux qui ont eu la palme de s’accrocher au fauteuil de leader durant plusieurs journées et de dominer d’autres formations du haut de la hiérarchie. En un mot, ils ont su se faire respecter par tout le monde. L'heure est désormais venue pour dresser le bilan et tirer les conclusions et les leçons qui s'imposent avant d'aller en vacances, puis affûter les armes en prévision de la prochaine saison. Un exercice qui s’annonce encore plus dur, au vu de la composante de ce groupe de Régionale 2, avec, notamment, la présence des Olympiens de l’O Tizi-Rached et le champion de la division honneur Béjaïa, le RC Seddouk.

Zahir Ait Hamouda