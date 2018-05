Le NC Béjaïa pouvait mieux faire

Par DDK | Il ya 22 minutes | 8 lecture(s)

Après une entame de saison tonitruante dans son groupe de la division Honneur de Béjaïa, le NC Béjaïa a eu à occuper la première place au cours de la première partie du championnat, faisant de lui un potentiel candidat à l'accession. Les gars du NCB avaient fait preuve de beaucoup de cohésion et de détermination et réussi à imprimer un rythme endiablé à la compétition en alignant d'excellents résultats. Mais cette embellie allait connaître un frein à partir de la phase «retour» avec les difficultés financières qui ont refroidi l'ardeur de la composante, c'est alors qu’a commencé une série de défaites ayant fait descendre l'équipe de son piédestal pour être dépassée au classement par le RC Seddouk et le SS Sidi Aïch. Drivés par Lyazid Azzi, un coach qui n’est plus à présenter, les gars de Nacéria ont été superbes, mais au dernier virage, ils ont laissé les équipes de Seddouk et Sidi-Aïch prendre le large. Éliminés de la course au titre, le club multidisciplinaire de la ville de Béjaïa termine le championnat avec une honorable place, néanmoins il faut reconnaître qu'ils pouvaient mieux faire. Plusieurs joueurs ont quitté le club dès la fin de la phase "aller" pour des problèmes de moyens financiers, dit-on pour justifier ces résultats. Pour jouer l’accession, il faut avoir beaucoup de moyens pour bien négocier les trente matchs du championnat. Et si aujourd’hui les gars de Seddouk sont arrivés à concrétiser leur objectif, c’est grâce aux gros moyens qui ont été mis à leur disposition. Le NCB a des joueurs de qualité et devrait en principe faire mieux la saison prochaine, à condition que la caisse du club soit en «bonne santé» et que de grands sacrifices soient consentis. L’équipe de la cité Nacéria a clôturé l’exercice écoulé à la cinquième place avec 42 points, a réussi 11 victoires, fait 9 matchs nuls et concédé 8 défaites. Le compartiment offensif reste le point fort du club avec ses 47 réalisations. Cela dit, la défense du club n’est pas aussi solide car elle a été piégée à 39 reprises. Il s’agit d’un bilan peu reluisant pour une équipe qui a séduit par son jeu durant plus de quinze matchs et qui a fini par sombrer.

S. H.