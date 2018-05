Une dure saison pour l’ES Timezrit

Par DDK | Il ya 22 minutes | 8 lecture(s)

Les Espérantistes n’ont réussi à sauver leur peau dans le championnat de la Régionale 2 que lors de l’ultime round de l’exercice. Dès les premiers matchs de la phase retour, l’ES Timezrit a enchaîné les revers qui lui ont valu un statut de relégable, qu’elle a traîné presque tout au long de cette manche. L’histoire du club retiendra qu’il a fallu attendre la dernière journée du championnat pour voir les Oranges assurer définitivement leur maintien dans cette division, grâce à leur victoire ramenée de Bir Ghalou face à l'ESBG locale. En effet, les Espérantistes n’ont réussi à sauver leur peau dans cette division que lors de l’ultime round de l’exercice, mettant ainsi fin à tant d'inquiétudes parmi les supporteurs qui avaient toujours cru en la survie dans ce palier. Cette précieuse victoire a, donc, permis à l'Esperance de terminer le championnat à la 9e place, avec 38 points au compteur, devançant le premier relégable, l’US Auzia, avec 32 unités. Dans le détail, sur 30 matchs joués, les coéquipiers du capitaine d’équipe Rafik Tilkout ont gagné dix rencontres, fait huit nuls et essuyé douze défaites. Le compartiment offensif a inscrit 32 réalisations et la défense en a encaissé 39. Dit autrement, l’Espérance a effectué un parcours des plus médiocres, bien qu’elle ait arraché le maintien, non sans avoir trimé. À présent que le maintien est assuré, les responsables du club, à sa tête le président Kedadouche, sont appelés à tirer les enseignements qui s’imposent pour éviter les erreurs commises cette saison lors de l’exercice prochain. Certes, le maintien n'a pas été facile à réaliser, tant les contraintes ont été nombreuses, mais il faudra retenir que l’ES Timezrit jouera la prochaine saison en Régionale 2, après être passée tout près du purgatoire. Dans la maison des Oranges, l’on met déjà le cap sur l’exercice 2018/2019, le championnat étant terminé. Des regrets, il y en a eu, certes. Mais le plus important à présent c’est de bien préparer la nouvelle saison en vue de jouer les premiers rôles.

Samy H.