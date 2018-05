«Je déposerai ma démission à l'AG»

Par DDK | Il ya 22 minutes | 8 lecture(s)

Après une seule saison passée en Ligue 2 et qui a fini par l’accession en Ligue 1, l’un des artisans de cette performance, Mustapha Rezki, parle dans cet entretien du retour de son club au palier supérieur ainsi que de son avenir au sein du club des martyrs.

La Dépêche de Kabylie : Quel est votre sentiment après avoir décroché le titre de champion de la Ligue 2 ?

Mustapha Rezki : Je ne peux qu’être heureux et fier, après tout ce qu’a vécu le MOB à la fin de la saison écoulée. Je pense qu’on a réalisé une très belle saison qui est couronnée par le titre de champion de la Ligue2. Une performance très difficile à réaliser dans un championnat très serré ou pas moins de huit clubs jouaient l’accession.

Quel est le secret de cette réussite ?

Il n’y a que le travail qui paye. Ces résultats ne sont pas le fruit du hasard mais il faut savoir que nous avons souffert tout au long de la saison, surtout au début. Nous avions deux objectifs, à savoir remettre le club sur rails et préparer une équipe compétitive capable de défendre dignement les couleurs du club. La force du MOB, cette année, est la présence quasi-permanente de ses dirigeants et leurs engagements pour régler tous les problèmes qui pouvaient nuire au bon fonctionnement en répondant favorablement aux doléances des joueurs et du staff technique.

Vous avez annoncé dernièrement votre retrait des affaires du club. Maintenez-vous cette décision ?

Après mûre réflexion et pour des raisons familiales et de santé, j’ai décidé de démissionner de mon poste de président du conseil de gestion duquel m’ont chargé Amar Boudiab et les actionnaires. Ma décision est irrévocable et irréversible. Maintenant, je vais prendre quelques jours de repos pour savourer un peu cette accession et préparer mon bilan que je dois déposer en parallèle avec ma démission lors de l’assemblée générale des actionnaires. Celle-ci aura lieu prochainement et c’est à eux que revient la décision finale. J’étais chargé d’une mission qui a pris fin après le match du MCS. Une mission que j’ai accomplie comme il se devait, ayant réalisé l’objectif assigné avec l’aide de toutes les personnes avec qui j’ai travaillé.

Comment voyez-vous l’avenir du club en Ligue 1 ?

Le MOB n’a plus le droit à l'erreur et ne doit pas refaire les mêmes bévues que la saison précédente en Ligue 1. Les dirigeants doivent recruter sélectivement en engageant des joueurs capables de donner un plus, tout en gardant l’ossature de cette saison. Le club devra jouer le maintien pendant au moins deux saisons mais d’une manière plus aisée. Il devra se construire sur des bases solides pour espérer jouer les premiers rôles à l’avenir, car la Ligue 1 nécessite beaucoup plus de moyens financiers et un effectif étoffé.

On ne peut pas parler du MOB et de l’accession sans parler des Crabes. Un message à leur adresser…

Je leur dédie cette accession car ils y ont beaucoup contribué et joué un grand rôle. Tous les matchs joués en déplacement se sont déroulés avec la présence des Crabes qui sont restés fidèles aux couleurs du club. Un atout non négligeable pour la réalisation d’un exploit aussi important qui restera gravé dans la tête de chaque mobiste après un parcours des plus honorables.

Propos recueillis par Z. H.