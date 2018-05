Vers la tenue d’une AG extraordinaire

Par DDK | Il ya 22 minutes | 8 lecture(s)

Le coup d’envoi de la prochaine saison de la Ligue 2 Mobilis a été fixé au 10 août. Mais le club des Vert et Rouge est actuellement rongé par une crise administrative et la démission annoncée, samedi dernier, du président du CA, Boualem Tiab, n’est pas faite pour arranger les choses. Et en plus de l’échec de l’objectif d’accession en ligue 1, bon nombre des joueurs de l’équipe sont en fin de contrat et feraient l’objet de convoitises de la part de nombreux clubs des deux ligues 1 et 2. C’est dire que la préparation de la prochaine saison exige la mobilisation de beaucoup de moyens, financiers et humains, pour espérer réussir un début en force, conformément aux ambitions du club et de ses supporters. Ces derniers, guettant la moindre bonne nouvelle, notamment depuis la démission annoncée de la France par le premier responsable du club, appellent de leurs vœux une sortie de crise. Nous apprenons par ailleurs que M. Tiab, qui devrait rentrer au pays sous peu, songerait à convoquer une assemblée générale extraordinaire (AGEX) des actionnaires, dans une huitaine, nous diront des proches. L’ordre du jour portera, entre autres, sur l’entérinement de sa décision de démission et sur la cession des parts de sa famille et de la SCS, comme il l’a déjà fait savoir dans sa missive rendue publique samedi dernier.

B. Ouari