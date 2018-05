«Je changerai 80 % de l’équipe»

Par DDK | Il ya 21 minutes | 24 lecture(s)

Intervenant avant-hier en fin de journée sur la radio web du club kabyle, le président Cherif Mellal a parlé de plusieurs points qui concernent la JSK.

Le chairman kabyle a abordé en effet le volet recrutement, le centre de formation, la question de l’entraîneur et plusieurs autres sujets. D’emblée, le président Mellal a dévoilé qu’il comptait «révolutionner» le club kabyle en prévision de la prochaine saison. Dans ce sens il a affirmé que 80 % de l’effectif sera remercié : «Je ne garderai que les joueurs qui ont donné satisfaction. Pour le prochain exercice, je changerai l’équipe de 80 %. Je veux avoir des joueurs que je gérerai et pas des joueurs qui chercheraient à me gérer. Je n’accepterai jamais des joueurs qui font du chantage», a déclaré Mellal

«Trois nouveaux joueurs signeront d’ici la fin de la semaine»

Toujours dans le volet recrutement, le président kabyle a affirmé que son club est en négociations avancées avec certains joueurs qu’il compte recruter. Il a même annoncé la signature de plusieurs joueurs pour le club d’ici quelques jours : «Doudène, qui est le président de la cellule de recrutement, est en train de négocier avec plusieurs joueurs depuis dimanche dernier. Les choses ont avancé avec certains et trois à quatre éléments signeront d’ici la fin de la semaine en cours», a ajouté le président kabyle. Mellal a par ailleurs dévoilé : «Plusieurs joueurs nous ont donné leur accord de principe de venir à la JSK. Cependant, l’essentiel c’est la signature», a-t-il précisé

«Nous choisirons un coach qui nous convient»

Abordant la question de l’entraîneur, le président Mellal a affirmé que la direction choisira parmi les nombreux dossiers qui sont en cours d’étude : «On a beaucoup de CV de coach étrangers et locaux et on choisira celui qui convient le mieux à la politique de la JSK. On veut un coach qui travaillera à moyen terme, soit 2 à 3 saisons.

«Le centre de formation d’ici quatre mois»

On temporise pour faire le bon choix et ne pas refaire les erreurs de la saison écoulée», a ajouté le président Mellal. Le président Mellal donne une extrême importance à la formation dans les catégories jeunes. Dans ce sens, il a affirmé qu’il a nommé Salah Yousfi pour s’en charger : «On recrutera des joueurs, mais on doit revenir à la base, à savoir la formation. Pour cela, j’ai nommé Salah Yousfi qui s’en occupera dans les jeunes catégories», a-t-il affirmé. Abordant le sujet du centre de formation dont les travaux n’ont pas encore commencé, Mellal dévoilera : «Le centre de formation du club sera construit et on entamera les travaux d’ici quatre mois».

«Celui qui ne ramène pas d’argent n’a pas sa place à la JSK»

Le président Mellal n’a pas caché son insatisfaction quant au rôle des actionnaires dans la gestion du club kabyle. Dans ce sens, il a affirmé qu’il convoquera une AG: «Celui qui ne ramène pas d’argent n’a qu’à aller voir ailleurs. Je convoquerai une AG et celui qui ne ramène pas de l’argent n’a pas sa place à la JSK. Le club a besoin d’argent et tout le monde doit aider le club pour qu’il fonctionne dans de bonnes conditions», a-t-il asséné. Le président dénoncera par ailleurs certaines parties, qu’il n’a pas nommées, qui feraient tout pour déstabiliser la JSK : «Certains voudraient nous déstabiliser, eux qui travaillaient avec l’ancien président. Cependant, je ne les laisserai jamais travailler avec nous», a-t-il promis.

«Je dévoilerai ce qui est arrivé en finale de la coupe»

Le président Mellal dira n’avoir pas apprécié certaines choses qui se sont déroulées avant la finale de la coupe d’Algérie, lors du match de son équipe face à l’USMBA. Il a promis de tout dévoiler lors d’un point de presse : «Des choses anormales se sont passées avant la finale. J’organiserai un point de presse prochainement pour tout dévoiler», a-t-il promis. Déterminé à mener une guerre pour nettoyer l’entourage du club kabyle, Mellal dira : «Je n’ai peur de personne. Il y a ceux qui ne pensent qu’à leurs intérêts sur le dos de la JSK et je ne vais pas les laisser. J’apporterai un changement radical», conclura Mellal.

M. L.