La piste Draoui et Naâmani (CRB) en bonne voie

Décidée à renforcer son effectif en quantité et surtout en qualité en vue de la nouvelle saison, la JSK qui a déjà presque acquis l’attaquant de l’USMB, Samy Frioui, s’est mise sur la piste de deux joueurs du CRB, à savoir le défenseur axial Mohamed Naâmani et le milieu de terrain Zakaria Draoui. En effet, joint par nos soins avant-hier soir, le défenseur international du CRB, Mohamed Naâmani nous a confirmé les contacts des responsables kabyles en vue de le faire signer. Néanmoins, il a affirmé qu’il n’a pas encore négocié avec les Canaris et qu’il tranchera sur son avenir dans les prochaines journées. «Effectivement, les dirigeants de la JSK m’ont contacté et j’ai eu une discussion avec eux. La JSK est un grand club et n’importe quel joueur souhaite endosser le maillot Jaune et Vert. Cependant, je n’ai pas encore négocié avec les dirigeants de la JSK. Je me reposerai un peu pendant quelques jours avant de trancher sur ma prochaine destination», a déclaré Naâmani. Concernant son coéquipier Zakaria Draoui, une source autorisée nous a révélé, hier, que ce dernier devra négocier avec les responsables kabyles dans la soirée d’aujourd’hui. Contacté par les dirigeants de la JSK lors des précédentes journées, le joueur qui se dit chaud à porter le maillot kabyle sera certainement fixé sur la proposition financière des dirigeants kabyles en vue de son recrutement. Bien que Draoui souffre d’une blessure qui ne lui permettra pas de reprendre les entraînements avant le mois d’août, les dirigeants des Jaune et Vert ont été rassurés sur son état de santé. Ils savent que sa blessure n’est pas grave et qu’il ne mettra pas beaucoup de temps avant de retrouver sa forme physique optimale.

Belmokhtar (DRBT) attend sa libération pour négocier

Comme annoncé précédemment sur ces colonnes, l’attaquant du DRB Tadjenant, Mohamed Amine Belmokhtar a été contacté par les dirigeants de la JSK qui veulent le recruter en prévision de la saison prochaine. Cependant, le joueur n’a pas encore rencontré les responsables kabyles pour négocier. Selon une source très proche du joueur, Belmokhtar veut d’abord avoir sa lettre de libération chez le président de DRBT avant de négocier avec les responsables kabyles. Selon toujours notre source, le président du DRBT ne veut pas libérer son attaquant, toutefois ce dernier insiste en affirmant à son président qu’il est prêt à payer sa lettre de libération. Comme le DRBT doit quatre mensualités au joueur Belmokhtar, ce dernier pourrait saisir la commission des résolutions des litiges. Néanmoins, le joueur veut avoir ses papiers sans arriver devant la commission de résolution des litiges (CRL) de la FAF.

