Algérie - Cap Vert au 5 juillet à 22h00

Par DDK | Il ya 22 minutes | 9 lecture(s)

Le match amical Algérie - Cap-Vert, prévu le 1er juin prochain, se déroulera au stade du 5-juillet (Alger) à 22h00, a indiqué hier la Fédération algérienne de football (FAF). Les Verts disputeront un second match amical contre le Portugal qui prépare la Coupe du monde, le 7 juin à l’Estadio do Sport Lisboa e Benfica (Luz) de la capitale Lisbonne. Ces deux rencontres amicales s'inscrivent dans le cadre de la préparation de la sélection algérienne, en prévision des prochaines échéances officielles, dont les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019. L'équipe dirigée par le sélectionneur national Rabah Madjer se déplacera au mois de septembre, lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN-2019, à Banjul, pour affronter la Gambie. Pour rappel, Rabah Madjer a été déchargé, d'un commun accord avec la FAF, de sa mission avec l'équipe A', composée de joueurs locaux, a annoncé lundi la FAF sur son site officiel. La décision, prise à l'issue d'une réunion tenue entre le président de la FAF Kheïreddine Zetchi et Rabah Madjer, intervient à l’approche des compétitions officielles «afin de permettre au staff technique national de se concentrer exclusivement sur les éliminatoires de la CAN-2019 qui reprendront au mois de septembre prochain». Une décision sera prise «incessamment» concernant la sélection A' des locaux, précise l'instance fédérale.

R. S.