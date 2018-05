Une saison mi-figue mi-raisin

Par DDK | Il ya 56 minutes | 50 lecture(s)

Le parcours du CRB Kherrata cette saison est bien loin des attentes de l’entourage du club, dont les performances étaient nettement meilleures les saisons précédentes.

Pourtant, les ambitions étaient grandes au lancement du championnat, avec l’objectif de jouer le titre après avoir échoué de peu lors des éditions passées. L’espoir était donc permis. Mais, au fil des journées, il devenait évident que le club était moins disposé à jouer l’accession. Pourtant, la préparation avait débuté très tôt, avec quasiment le même effectif qui avait manqué l’accession d’un cheveu durant plusieurs exercices successifs. Les camarades du buteur Sabri Boudjelal ont donc terminé la saison 2017/2018 à la septième place, avec un total de 39 points. Un bilan, en somme, moyen qui a laissé place à l’amertume dans les milieux du club, malgré les efforts consentis en vue de réaliser la montée. Pis, la formation de la ville martyre avait sombré dans le doute au cours de l’exercice qui vient de s’écouler, en se retrouvant, à quelques journées de la fin, menacée de relégation. Les coéquipiers de Adjabi termineront à sept points seulement du reléguable du groupe. Cette saison est, sans doute, la plus dérisoire qu’a connue le club qui prétendait à bien meilleur, sachant qu’il était l’un des favoris à l’accession. Que s’est-il donc passé ? Dans l’ensemble, malgré l’efficacité de la ligne offensive, qui craché le feu à 40 reprises, le compartiment défensif de l’équipe a été assez fébrile, puisqu’il a encaissé la bagatelle de 41 buts. «Notre club a souffert du manque de moyens financiers. Les subventions étaient très insuffisantes, autrement nos résultats auraient été meilleurs», se justifie le président du club, Hamoudi. C’est dire qu’il y a quelque chose à revoir si les responsables de ce club prétendent à un meilleur parcours lors de la prochaine échéance. Le staff technique, qui reste l’une des cartes de l’union à travers la régularité et la stabilité, est appelé à revoir sa copie, à commencer par renforcer l’équipe, particulièrement la charnière défensive. Il mérite de souligner que si certains éléments ont donné entière satisfaction, d’autres, en revanche, ont été bien en dessous des espoirs fondés sur eux. Jouissant de la pleine confiance du président club, Hamoudi, Nadjib Bidouhani, coach, est bien parti pour poursuivre sa mission au sein du CRBK avec lequel il compte réaliser un parcours satisfaisant la saison prochaine et jouer, pourquoi pas, l'accession, si tous les moyens financiers sont mis à la disposition de ce club. Ce dernier, considéré comme l'un des pionniers du football dans la wilaya de Béjaïa, n'a que trop végété dans les divisions inférieures, estiment ses fans.

Samy H.