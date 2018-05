Le coach Bey veut huit nouveaux joueurs

Par DDK | Il ya 55 minutes | 81 lecture(s)

Après avoir réussi à sauver l'équipe de la relégation en Régionale 2, le coach Mourad Bey prépare activement la prochaine saison. Il s'est déjà réuni avec la direction, à sa tête le président Afir, ils ont ainsi tracé la feuille de route et discuté des besoins de l'équipe. Mourad Bey a confirmé que l'équipe sera renforcée dans les trois compartiments. «Comme il n’a échappé à personne, j'ai trouvé l'équipe affaiblie et déstabilisée. Il a fallu que je réorganise le groupe et le remette sur les rails surtout sur le plan physique. Par la suite, les résultats ont suivi et l'USMDBK a été sauvée du purgatoire», a déclaré le coach de l’USMDBK. Et d'ajouter : «Pour la nouvelle saison, j'exige le recrutement de huit joueurs de qualité. La défense, le milieu et l'attaque seront renforcés. On a déjà conclu avec certains en attendant de finaliser avec d'autres». Concernant l'objectif tracé pour la nouvelle saison, Mourad Bey dira : «La patte existe à Draâ Ben Khedda et un club qui a une histoire comme le nôtre ne doit jouer que les premiers rôles. On visera l'accession la saison prochaine. On fera de notre mieux pour construire une équipe compétitive et solide, capable de rivaliser avec les meilleurs adversaires de la Régionale 1 qui pourra prétendre à l'accession. Il nous faut aussi l'aide des entrepreneurs de la localité et le soutien financier de l'APC de Draâ Ben Khedda. On jouera à fond nos chances pour accéder en Inter-régions, la saison prochaine». Le driver des Ciel et Blanc affiche ses ambitions et veut donc marquer de son empreinte la prochaine saison.

Massi Boufatis