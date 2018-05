Le SRB Tazmalt rate sa saison

Par DDK | Il ya 55 minutes | 68 lecture(s)

Les gars de Tazmalt, évoluant en division Honneur de Béjaïa, habitués à jouer les premiers rôles dans leur groupe, ont déçu leurs supporteurs par leur production réalisée durant la saison écoulée et des résultats obtenus. Le SRBT s’étant contenté de jouer le maintien a bouclé le championnat à la onzième place avec 32 points. L'équipe de Tazmalt a remporté neuf matches, réussi cinq nuls et perdu quatorze rencontres. L'attaque des gars de Tazmalt a secoué les filets adverses à 32 reprises, mais la défense s'est avérée perméable en encaissant 43 buts. Cette équipe n'a été que l'ombre d'elle-même cette saison. La formation chère à Massinissa Ouari devra revoir ses ambitions à la hausse pour redorer son blason. Engagé avec l’idée de confirmer son statut de sérieux prétendant en début de saison et de signer une montée en Régionale 2, le onze de Tazmalt s’est montré incapable de suivre le rythme soutenu, imprimé par des formations pourtant ne constituant nullement un foudre de guerre mais très ambitieuses. Trahie par une entame catastrophique, le SRBT s’est contenté de se faire malmener sous le regard impuissant de ses inconditionnels en échouant à maintes reprises sur son terrain. Le sursaut d’orgueil réalisé par les poulains de Nacer Cherf durant la phase "retour", s’est avéré suffisant pour sauver leur saison. Les résultats encourageants réalisés durant la dernière ligne droite de la fin du championnat ont permis à l’équipe de sauver sa peau d’une rétrogradation. La saison 2017-2018 a été médiocre pour le SRBT, l'heure des bilans a donc sonné. L’on essaiera de déterminer ce qui n’a pas fonctionné afin de mieux se préparer et réaliser de bonnes choses durant le prochain exercice qui sera certainement difficile.

