Les boxeurs de Frikat sur le podium

La boxe chinoise réussit bien dans la commune de Frikat qui compte plusieurs clubs sportifs amateur exerçant ce sport de combat. Cette fois-ci, ce sont les athlètes de l'Union Sportive Kalous-Mélaial qui se sont distingués au championnat d'Algérie, tenu à Kadiria, dans la wilaya de Bouira, du 10 au 12 mai derniers. Dans la catégorie minimes, on retiendra quatre premières places, une deuxième et une troisième marche. Des positions raflées par, respectivement, de Yacine Yacoubi (-75 kg), Rayane Rahmouni (-35 kg), Ranya Boussakera, Racim Khemidja (-50 kg) et Rabah Merzouki (- 45 kg). Chez les cadets, c'est Fodil Dahmouche (-65 kg) qui a décroché le deuxième place, alors que Fatima Slamani (-45 kg) s'est contentée de la 3e place. S’agissant des juniors, le pugiliste Rabah Yacoubi (-55 kg) a eu la première place et Dahmane Kaïs (-75 kg) la deuxième. Dans la catégorie séniors, Aberrazak Lazouzi (-75 kg) s’est classé à la 3e place. «En dépit du manque de moyens, nous avons eu quatre premières places, trois deuxièmes places et trois troisièmes places. C'est plus qu’honorable comme parcours ! Cela dit, nous aurions pu mieux faire. Avec des moyens supplémentaires, l'Union Sportive Kalous - Melaial pourra tout rafler», confie M. Abdenour Lazouzi, en sa qualité d'entraîneur. Néanmoins, il reconnaît que le président de ce club amateur, M. Zaoui Boussad, ne ménage aucun effort pour la prise en charge des athlètes. A noter, aussi, que le nouveau maire, M. Mohamed Moussaoui, a mis les moyens dont dispose sa commune au profit de l'équipe.

Amar Ouramdane