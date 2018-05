Soirée pugilistique à la salle Saïd Tazrout

Par DDK | Il ya 55 minutes | 69 lecture(s)

Les amateurs du Noble Art à Tizi-Ouzou auront l’occasion de renouer avec ce sport de combat aujourd’hui jeudi, à la salle Tazrout, sise à la Nouvelle-ville de Tizi-Ouzou. Deux combats s’y tiendront à partir de 21 heures. Le premier, semi-professionnel, opposera Adour Moh Arezki, de la région d’Ouaguenoun (Tizi-Ouzou), à Kitani Karim, de la wilaya Tipaza. Quant au deuxième, le plus attendu, il mettra aux prises deux vedettes du monde de la boxe, à savoir l’Algérien Hammou Mada Saïd et le Tunisien Ayari Med Ali. Organisé sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports, en collaboration avec la DJS, la Ligue de boxe de Tizi-Ouzou et le manager-promoteur Abdoun Ali, ce rendez-vous professionnel et international se veut une préparation du Championnat d’Afrique de boxe à venir. Pour rappel, un autre évènement du même genre a été organisé, l’année derrière, par les mêmes partenaires.

Farida Elharani