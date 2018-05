Un parcours honorable

Par DDK | Il ya 55 minutes | 52 lecture(s)

La formation du SVB (Seddouk volley-ball) a terminé en beauté la saison sportive 2017- 2018 en bouclant son parcours en tête dans le tournoi des play-down qui a regroupé quatre équipes, à savoir le SVB, l’AS Toudja, l'ASW Béjaïa et le RU Ben Aknoun. Les protégées de Hakim Sahli ont fini à la première place avec 20 points, sauvant ainsi leur peau dans ce palier. S'agissant des jeunes catégories, les minimes sont qualifiées pour les demi-finales en coupe de wilaya où elles seront opposées à leurs homologues de Tizi N'Berber (Aokas). Il faut dire que les représentantes de Seddouk ont toujours fait bonne figure depuis leur accession en Super-Division malgré les difficultés d'ordre financières et infrastructurelles (absence de salle) qui voient les coéquipières de Radia Bellahsene s’entraîner dans la voûte communale qui est loin de répondre au minimum exigé par le sport d'élite. Avec tous les titres raflés chez les jeunes catégories, les Bellabed et consorts ne méritent-elles pas une salle digne du rang qu'elles occupent dans le gotha du volley- ball ?

Zahir Ait Hamouda