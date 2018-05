Revoilà Feghouli, M’bolhi et Halliche !

Par DDK | Il ya 55 minutes | 84 lecture(s)

Le sélectionneur national, Rabah Madjer, a convoqué 24 joueurs en prévision des matchs amicaux du 1er juin à Alger face au Cap-Vert et du 7 juin à Lisbonne devant le Portugal.

à la lecture de la liste dévoilée, avant-hier soir, sur le site de la FAF, on retiendra en premier lieu le retour à la sélection de trois joueurs qui n’ont jamais été convoqués depuis l’intronisation de Rabah Madjer à la tête des Verts, il y a plus de sept mois. Il s’agit du gardien de but Rais M'bolhi, du défenseur Rafik Halliche et du milieu offensif, Sofiane Feghouli, champion de Turquie avec Galatasaray. Ecarté de la dernière Coupe d'Afrique des nations CAN-2017 disputée au Gabon, Feghouli n'a pas été convoqué en équipe nationale depuis juin 2017, sous la conduite de l'ancien sélectionneur, l'Espagnol Lucas Alcaraz, alors que M'bolhi, qui a réalisé une saison de premier ordre avec son club en Arabie Saoudite, n'était plus sélectionné depuis l'arrivée de Madjer en octobre 2017. Pour Halliche, sa dernière apparition avec les Verts remonte au 30 mars 2015 en match amical disputé face à Oman à Doha (4-1). Le retour du trio «banni» n’a été, il faut le dire, rendu possible que grâce d’abord à l’excellent rendement de chacun d’entre eux au sein de leurs clubs respectifs durant toute la saison écoulée, mais aussi à la forte pression des supporters qui ne cessent de réclamer depuis plusieurs mois de voir à nouveau de nombreux joueurs écartés par Madjer retrouver la sélection. La liste des 24 a été également marquée par l’absence du défenseur de la JSK, Essaid Belkalem, qui faisait pourtant régulièrement partie des convoqués sous l’ère Madjer, même si l’enfant de Mekla n’a pas joué le moindre match, lui qui été dispensé du dernier test amical face à l’Arabie Saoudite en raison d’une blessure. Toutefois, la nouveauté dans la liste de Rabah Madjer, qui a fait appel à six joueurs évaluant dans le championnat national dont deux gardiens de but, Chaouchi (MCA) et Salhi (CRB), c’est la convocation, pour la première fois, de l’attaquant du CRB, Lakroum. Un joueur qui a été préféré au meilleur buteur du championnat, à savoir Darfelou (USMA) ou encore à son dauphin Abid (CSC). Selon l'instance fédérale, les joueurs convoqués seront en stage du 28 mai au 8 juin au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa (Alger).

Ali Chebli

La liste des joueurs convoqués

Gardiens: Fawzi Chaouchi, Raïs M’bolhi, Abdelkader Salhi

Défenseurs: Islam Arous, Mokhtar Belkheïter, Mohamed Naâmani, Aïssa Mandi, Farouk Chafaï, Rafik Halliche, Mokhtar Benmoussa, Ramy Bensebaïni

Milieux de terrain: Mohamed Boukhenchouche, Zineddine Ferhat, Carl Medjani, Mohamed Benkhemassa, Nabil Bentalab, Ismaël Bennacer

Attaquants: Sofiane Feghouli, Hillal Soudani, Sidali Lakroum, Yacine Brahimi, Ryad Mahrez, Baghdad Bounedjah, Islam Slimani.