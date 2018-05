«Je suis prêt à prolonger»

Par DDK | Il ya 55 minutes | 77 lecture(s)

En fin de contrat avec la JSK, le milieu de terrain Adel Djerar n’a pas été sollicité par ses dirigeants pour négocier le prolongement de son contrat, du moins pour le moment. Dans cet entretien, il en parle et revient sur le parcours de l’équipe cette saison.

La Dépêche de Kabylie : Votre équipe a terminé la saison avec une défaite face au MCO. Ce match n’avait aucune importance pour vous, n’est-ce pas ?

Adel Djerrar : Effectivement, ce match était sans enjeu pour les deux équipes qui avaient déjà assuré leur maintien. A présent, on est en vacances. J’en profite pour passer le Ramadhan en famille et avec mes amis. Personnellement, je veux profiter un maximum avant la reprise du travail.

La saison qui vient de s’écouler était très difficile pour votre équipe qui a souffert pour assurer son maintien…

Tout à fait. Dieu merci, grâce aux sacrifices de tout le monde, staff technique, joueurs, dirigeants et supporters, on a sauvé la saison, en assurant notre maintien lors du match de l’avant-dernière journée, face à l’USMA.

Êtes-vous prêt à renouveler votre contrat et continuer votre aventure avec la JSK ?

Oui, et je ne pense pas être le seul d’ailleurs. J’attends toujours un signe de la part des dirigeants pour négocier. Cependant, j’espère qu’on trouvera un accord sur tous les plans. Si on me fait une bonne proposition, je serai prêt à prolonger mon contrat et à continuer mon aventure avec la JSK.

On croit savoir que vous avez reçu plusieurs offres de clubs qui vous veulent en perspective du prochain exercice...

Oui, il y a quelques contacts de clubs qui me veulent dans leur effectif. Toutefois, je n’ai encore rien décidé à ce propos. Je négocierai avec la JSK et les autres clubs qui m’ont sollicité avant de trancher. Tout sera plus clair dans les prochains jours, inch’Allah.

Après une saison très difficile, que faut-il, selon vous, pour que la JSK revienne en force ?

Les dirigeants doivent d’abord assurer un bon recrutement et puis une bonne préparation. Avec ces deux éléments, la JSK aura son mot à dire. L’équipe possède un public en or et doit jouer les premiers rôles et non le maintien. Je reste persuadé qu’elle reviendra en force la saison prochaine et procurera de la joie à ses milliers de fans, inch’Allah

Entretien réalisé par Mustapha Larfi