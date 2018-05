Le club risque la saignée cet été

Par DDK | Il ya 54 minutes | 110 lecture(s)

Pendant que la crise administrative paralyse la JSM Béjaïa, après la récente annonce de démission du boss Boualem Tiab, des clubs des deux ligues professionnelles convoitent les éléments les plus en vue de l’équipe, pour un probable enrôlement durant le mercato estival. Un état de fait qui fait craindre le pire chez les amoureux du club, d’autant que nombre de cadres de l’équipe, et non des moindres, sont en fin de contrat et pourraient, donc, bien changer d’air si la situation du club demeure en l’état. Il s’agit des Merbah, O. Khelaf, Drifel, Hadjidj, Ouanès et Bensaha. Cela dit, et à en croire une source généralement bien informée, les deux derniers joueurs précités auraient eu déjà des touches de la part d’autres formations de l’élite, qui voudraient s’attacher leurs services, en prévision du prochain exercice. Ainsi, l’on évoque avec insistance que l’attaquant des Vert et Rouge, Bilal Bensaha, qui a brillé notamment durant la phase retour du championnat, avec en sus quatre buts à son actif, aurait déjà été approché par un émissaire du NAHD pour lui soumettre l’idée de jouer pour les Banlieusards algérois dès la saison prochaine. Une idée qui pourrait fort bien enchanter l’enfant de Boufarik, ceci quand on sait que les Sang et Or prendront part à la prochaine édition de la coupe de la CAF. Idem pour le milieu Hamza Ouanès qui ne manquerait pas de sollicitations de la part de clubs des deux ligues, pendant que l’autre milieu, Kamel Belmesaoud, serait encore sollicité par le MOB qui voudrait l’avoir dans son effectif dès cet été. Néanmoins, l’enfant de l’ex-Michelet, l’une des satisfactions de son équipe lors de la saison qui vient de s’écouler, n’a pas son destin entre ses mains, étant donné qu’il a signé un contrat le liant au club jusqu’en juin 2019. Il va sans dire enfin que les responsables du club phare de la Soummam auront beaucoup de pain sur la planche pour convaincre les joueurs de rester, sachant que bon nombre d’entre eux ont déjà émis le vœu d’évoluer sous d’autres cieux. L’échec de l’accession en ligue 1 et la double crise administrative et financière qui frappe la JSMB de plein fouet risquent de dissuader plus d’un d’y rester, à moins d’une thérapie de choc qui soulagerait les maux dont souffre la JSMB actuellement, pour l’aider à sortir de l’impasse.

B. Ouari