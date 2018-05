«Nous sommes un groupe solidaire et uni»

Par DDK | Il ya 55 minutes | 71 lecture(s)

Il fait partie des joueurs ayant satisfait cette saison. Youcef Maâmar parle de l’accession du club après seulement une saison passée en Ligue 2, ainsi que de son parcours personnel.

La Dépêche de Kabylie : Quel sentiment avez-vous après l’accession du MOB et le sacre final de champion de la Ligue 2 ?

Maâmar Youcef : Je ne peux qu’être heureux et fier d’avoir contribué à concrétiser notre objectif principal. Nous avons ainsi réussi à redonner à l’équipe la place qui lui sied, à savoir la Ligue 1, sans oublier notre participation en coupe d’Algérie où nous avons atteint les ¼ de finale. Le parcours n’a pas été aussi facile comme le pense certains, mais grâce aux efforts consentis par la direction, les joueurs, le staff technique et surtout les supporters on a pu surmonter tous les obstacles rencontrés. La difficulté est notamment liée au nombre de clubs qui jouaient l’accession. Huit équipes aspiraient à accéder et cela a donné un certain charme à la compétition, d’autant que cala fait bien longtemps qu’on n’a pas vu un championnat aussi serré.

Comment évaluez-vous votre parcours personnel ?

J’ai fait de mon mieux pour être à la hauteur des espérances de la famille mobiste. Car avant d’opter pour le MOB, j’avais plusieurs offres mais j’ai choisi les Crabes après le discours convainquant des dirigeants. Actuellement, je ne regrette pas d’avoir opté pour ce grand club. J’ai passé des moments inoubliables tout au long de la saison à Béjaïa. Aussi, l’accueil des Crabes et leur amour du club m’encouragent à continuer l’aventure sans aucune condition.

La défense du MOB a été sacrée meilleure défense de la Ligue 2 avec 17 buts encaissés. Un commentaire ?

Le football est un sport collectif car même les attaquants et les joueurs du milieu de terrain ont contribué au sacre de la défense avec leur soutien. Cette année, l’esprit du groupe nous a beaucoup aidés pour atteindre notre objectif tout en étant régulier durant toute la saison.

La Ligue 1, composée de plusieurs équipes plus huppées, nécessite un renforcement de qualité. Comment voyez-vous l’avenir du MOB dans ce palier ?

Avec un recrutement judicieux et bien étudié, on pourra facilement jouer le maintien car l’ossature du groupe est encore sous contrat. L’effectif du MOB est formé d’un groupe très solidaire et uni avec de jeunes éléments pétris de qualités et qui peuvent aller très loin. Il suffit de renouveler la confiance qu’on a en eux et de leur donner la chance de s’extérioriser et de prouver leurs ambitions.

Les supporteurs attendent beaucoup des cadres du club pour jouer le maintien aisément. Quel message à leur adresser ?

Le MOB ne doit pas revivre le même scénario de l’an dernier. Pour éviter les erreurs du passé, il ne faut pas griller les étapes. II faut jouer le maintien pendant les deux premières années tout en formant une ossature capable de jouer le haut du tableau dans un proche avenir. Concernant nos supporters qui ont joué un grand rôle tout au long de la saison, je dois les remercier et les féliciter tout en les appelant à rester fidèles aux couleurs du club. De notre côté, on fera de notre mieux pour honorer le statut du club et le défendre crânement.

Propos recueillis par Z. H.