Place aux regrets !

Par DDK | Il ya 1 heure | 146 lecture(s)

Décidément, les saisons passent et se ressemblent pour la SS Sidi-Aïch qui a raté, une fois de plus, l’objectif qu’elle s’est fixé en début de saison, à savoir, son retour, tant souhaité par ses fans, en Régionale 2.

La formation de la ville des Ponts s’est retrouvée à faire une course de lièvre dans l’objectif de réaliser la montée, sans résultat. Les dirigeants et les supporters du doyen des clubs de la Kabylie ont de quoi se mordre les doigts, puisque leurs favoris viennent de manquer d’un cheveu l’accession en Régionale 2, pour la deuxième saison consécutive. Cruelle désillusion pour cette équipe, pourtant partie pour jouer l'accession. Au finish, elle ne s’est contentée que de la deuxième marche et des… regrets. Ainsi donc, le club n’arrive toujours pas à sortir la tête de l’eau malgré sa riche histoire et son potentiel, sachant que, lors de l’exercice qui vient de s’écouler, les circonstances lui étaient favorables pour un parcours étincelant, voire une consécration, en dépit de la rivalité qui l’a opposé à ses prétendants. «Dans l’ensemble, nous avons fait une très bonne saison avec, à la clé, une place de dauphin. Mais on aurait pu prétendre à mieux», se désole l’un des dirigeants du club, Kessi. Côté chiffres, le SSSA a réalisé une bonne saison. Sur les 28 matches joués, l’équipe, qui a enfanté Saïdi, Rehal, les frères Amaouche..., a réalisé dix-sept victoires, sept matchs nuls et concédé quatre défaites. Elle termine, donc, avec la meilleure attaque du championnat, avec 71 buts inscrits, devant le leader qui en a marqué 69. Le compartiment défensif est sacré, lui, deuxième meilleur du championnat, derrière celui du leader, le RC Seddouk, qui a encaissé 11 buts, alors que Cherfi et consorts en ont encaissé 19. L’accession, les supporters y ont vraiment cru cette saison, tant les résultats étaient plus que prometteurs. Ils ont dû déchanter par la suite. Pour eux, l’entame de saison a été fatale à l’équipe, en plus des ratages commis à domicile devant des équipes très modestes, en attestent, notamment, les nuls at-home face à, respectivement, l’AS Taâssast (1 - 1), le RC Seddouk (1-1), la CS Protection Civile (1 - 1), conjugués aux défaites face à la JSB Amizour et au CRB Aokas. Des contre-performances qui ont aidé les équipes du haut du tableau à distancer la SSSA, alors les camarades de Messafri avaient largement les moyens de les concurrencer. Il faut dire que l’adaptation des joueurs, venus d’horizons divers, a tardé à se faire. Ce n'est qu’à partir de la 11e journée que les capés de Samir Amaouche ont retrouvé leurs repères, sans pour autant arriver à combler leur retard avec les postulants au sacre. Au décompte final, le net redressement de l’équipe n'aura pas suffi pour l’accession, qui tendait plutôt les bras au Racing de Seddouk. Une montée d’autant plus irréalisable que la SSSA a essuyé une défaite face au chef de file, lors de la 2e journée de la phase retour. Loin de se laisser décourager, les gars de Sidi-Aïch ont fait une spectaculaire remontée au classement, réussissant à se reclasser à la deuxième marche du podium. Une honorable place pour le doyen des clubs de Kabylie qui peut, néanmoins, nourrir beaucoup de regrets d'être passé à côté de quelque chose de remarquable, dans la mesure où toutes les conditions étaient réunies pour une accession qui aurait marqué l’histoire du club.

Les supporters, les grands perdants

Présentement, les dirigeants sont appelés à tirer les enseignements qui s’imposent en vue de réussir un meilleur parcours la saison prochaine. En somme, les supporters sont unanimes à dire que les Rouge et Blanc de la SSSA sont champions en matière de ratages. Nombreux sont les fans de la SSSA qui voyaient leur équipe finir sur la première marche du podium, et, a priori, personne, même le plus pessimiste d’entre eux, n’a prédit pareille fin. Mais que s’est-il passé pour que l’équipe passe de héros à zéro en si peu de temps ? Au niveau de la composante de l’équipe, plusieurs joueurs ont confirmé tout le bien que les observateurs pensaient d’eux. D’autres, en revanche, ont beaucoup déçu, malgré le temps de jeu conséquent dont ils ont bénéficié. Dans la catégorie satisfactions, certains ont rendu une copie plus que correcte durant toute la saison. Les grosses difficultés rencontrées durant une partie de championnat par les Diables rouges s’expliquent par le manque d’efficacité de certains de ses attaquants et la perméabilité de sa défense, qui a pris l’eau à plusieurs reprises. Certes, les éléments composant le quatuor défensif ont été corrects, mais ils ont montré beaucoup de signes de fébrilité en tant qu’ensemble. Pour expliquer l’échec enregistré par le club du cœur durant cette saison, les supporters pointent du doigt le staff technique du début de saison, à savoir le duo Amaouche - Mazri, auquel ils reprochent une certaine passivité, voire un manque de rigueur, dans la gestion de quelques cas disciplinaires, notamment en ce qui concerne les absences fréquentes de certains joueurs durant les séances d’entraînement. Ainsi donc, les grands perdants sont, comme toujours, les supporters qui, comme chaque saison, étaient au rendez-vous à chaque fois que le club se produisait. Ils ont toujours garni les tribunes à chaque prestation, que ce soit à domicile ou en déplacement. Mais leur rêve s’est vaporisé. D’aucuns disent qu’il serait fort préjudiciable de perdre un si beau et large public en raison des multiples ratages qu’accumule l’équipe depuis quelques saisons. Enfin, le club de Sidi-Aïch est appelé à préparer, dès maintenant, la saison prochaine, car l’impératif de garder les joueurs cadres sera d’une nécessité absolue pour redémarrer de plus belle et concrétiser l’objectif du club lors de l’édition 2018/2019.

Samy H.