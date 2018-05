«Je quitte l'ESAY avec un pincement au cœur»

Par DDK | Il ya 1 heure | 139 lecture(s)

Mohamed Cheballah n’est plus à la tête de la barre technique de l’ES Assi Youcef, pensionnaire de la division Honneur Tizi-Ouzou. Dans cet entretien, il se dit satisfait du travail accompli avec cette équipe et confirme les offres émanant d’autres clubs.

La Dépêche de Kabylie: Avec du recul, un mot sur le parcours de l'ES Assi Youcef en division Honneur Tizi-Ouzou ?

Mohamed Cheballah: Pour notre première saison dans ce palier, l'équipe a réussi à se maintenir, et c'est déjà un acquis. Mais je pense qu'on aurait pu faire mieux. On a raté des points importants chez nous et même en dehors de nos bases, en raison du départ de plusieurs joueurs et cadres de l'équipe. Dans l'ensemble, l'objectif tracé a été atteint.

Qu'est-ce qui a manqué à l'ESAY pour jouer les premiers rôles ?

Je pense que les moyens financiers ont fait défaut à l'équipe. N’était le soutien du comité de village, qui a pris en charge plusieurs de nos dépenses, le club aurait abdiqué. D'ailleurs, je tiens, par le biais de ce journal, à remercier les villageois d'Assi Youcef pour leur contribution durant les deux saisons que j'ai passées au club.

Qu'en est-il de votre avenir au club ?

J'ai passé deux belles saisons à l'ES Assi Youcef. Je garde le souvenir d’une accession magnifique en division Honneur d’un entourage sympa. Je ne peux oublier les scènes de joie qu’a entraînée notre montée. Mais c'est fini, je quitte la barre technique. Je pars non sans un pincement au cœur, la vie d'un entraîneur est ainsi faite.

On peut, donc, dire que vous avez reçu des offres d’autres clubs, n'est-ce pas ?

Oui, les contacts ne manquent pas. Je vais les étudier tranquillement avant de trancher. J'ai des propositions de plusieurs clubs de la wilaya et même de paliers supérieurs.

On vous laisse le soin de conclure...

Je tiens à remercier le président du club qui m'a soutenu et qui était derrière le club. Je n'oublie pas aussi le soutien des supporters et du comité de village. J'espère que les autorités prendront en charge, comme il se doit, la jeunesse de ce club qui représente dignement la région d'Ath Voughardane (Assi Youcef).

Entretien réalisé par Massi Boufatis