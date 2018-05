Tournoi de football «Vétérans»

Par DDK | Il ya 1 heure | 114 lecture(s)

La Ligue communale des sports de proximité de la commune d’El-Kseur, en étroite collaboration avec la municipalité, à sa tête Ali Gherbi, organise un tournoi de football pour les vétérans (+ 40 ans), pour animer les soirées ramadanesques. Le coup d’envoi de la compétition, qui s’étalera jusqu’à mardi 6 juin, date de la finale, a été donné dimanche dernier. Les rencontres se déroulent après les prières du «Taraouih», à raison de deux matchs chaque soir, à partir de 22h30, au stade Zaïdi Braham. Ce tournoi est animé par huit équipes, issues des différents quartiers de la ville : Aïn Lahlou, lotissement 130-131, Fenaïa, Berchiche, Polyzi…, en sus des vétérans de l’OSEK. Cette compétition est organisée sous forme de mini-championnat, reparti sur deux groupes de quatre équipes. Les trois premiers de chaque groupe et la meilleure quatrième équipe disputeront les quarts de finale. Il n’y a pas de doute que ces soirées footballistiques ont donné de l’ambiance à la coquette ville d’El-Kseur. Les rencontres ont attiré de nombreuses personnes, de tous âges, qui se sont déplacées pour supporter leur quartier favori. Le rendez-vous permet aussi aux différentes générations de se rencontrer, en suivant une partie de football, tout en sirotant du thé ou toute autre boisson. «Pour la bonne marche et la réussite de cette initiative encourageante, le président de la Ligue communale des sports de proximité et ses collaborateurs ne ménagent aucun effort», confie-t-on. C’est là une occasion pour les jeunes de cette ville de joindre l’utile à l’agréable, car, d’une part, ce tournoi leur permettra de les occuper et de combler les loisirs, et de rompre, d’autre part, avec la morosité qui caractérise leurs longues journées de Ramadhan.

S. H.