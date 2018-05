Le président du CSA appelle à l’union sacrée

Par DDK | Il ya 1 heure | 264 lecture(s)

Les choses commencent à bouger du côté de la JSM Béjaïa, sachant surtout que le facteur temps joue contre elle au moment où d’autres clubs de l’élite ont déjà entamé les préparatifs de la nouvelle saison sportive. Ainsi, les supporters du club phare de la Soummam, qui s’inquiètent profondément pour son devenir immédiat, ont accueilli avec beaucoup de soulagement la date de la tenue de l’assemblée générale extraordinaire (AGEX) des actionnaires de la SSPA /JSMB qui est fixée pour le jeudi 31 mai. Ils espèrent que la crise administrative que traverse actuellement leur club fétiche connaîtra au moins un début de solution, pour lui permettre de gérer au mieux cette période difficile de son existence. Ainsi, trois points figureront à l’ordre du jour de cette assemblée tant attendue par tous, où il s’agira de l’entérinement de la décision de démission du président du conseil d’administration, Boualem Tiab, de la donation des parts des actionnaires au CSA et la désignation d’un successeur pour le président démissionnaire. Il va sans dire que l’actuel boss du CSA, Belkacem Houassi, est le mieux indiqué pour gérer cette période de transition que traverse le club, ceci quand on sait que les actionnaires ont inscrit à l’ordre du jour de cette AGEX la cession des parts au profit du CSA. Ce qui signifie la dissolution pure et simple de la SSPA actuelle.

L’AG des actionnaires prévue jeudi prochain

Reste à savoir maintenant si M. Houassi accepterait réellement ou non cette mission, lui qui nous a fait part avant-hier, jeudi, dans un bref entretien, de son profond désir de voir toute la famille de la JSMB s’unir dans ces moments de crise. À ce titre, il confie : «Je crois que le moment est à l’union de toutes les forces vives du club, à leur tête les actionnaires, afin d’aider la JSMB à sortir des sentiers battus». Et de souligner à propos d’une campagne menée en sa faveur par un grand nombre de fans du club pour succéder au président démissionnaire à la tête du CA de la SSPA/JSMB : «Je suis d’abord honoré par le soutien de nos supporters qui, au passage, ont tout aussi le droit de s’inquiéter pour l’avenir de ce club et d’exiger un changement radical mais de manière civilisée. Sur ce, je rappelle encore que je ne pourrais accepter une telle mission sans le soutien actif et concret de toutes les parties, dont celui des actionnaires. La raison étant toute simple car je rappelle encore que la situation actuelle de la JSMB exige la conjugaison des efforts de tous pour l’aider à relever la tête.»

Benchaira saisit la CRL

En effet, le milieu de terrain de la JSMB, Mohamed Benchaira, qui n’était déjà pas en odeur de sainteté avec les supporters du club, a été le premier joueur de la JSMB à avoir saisi la CRL avant-hier, jeudi, pour recouvrer ses droits, à savoir les cinq mois de salaires que son employeur lui doit et par ricochet, sa lettre de libération pour pouvoir changer d’air cet été. C’est ainsi que nous avons appris d’une source fiable que l’enfant de Batna serait même convoité par certains clubs de l’élite, à l’instar de l’ES Sétif ou encore des deux nouveaux promus en Ligue 1, à savoir le MOB et le CABBA, qui l’auraient contacté ces dernières heures. Force est de dire aussi que la volonté du transfuge de l’US Biskra de changer d’air coute que coute cet été était déjà dans l’air du temps pour les raisons déjà évoquées plus haut. Enfin, si le départ de Benchaira venait à se confirmer durant cette période du mercato, la JSMB perdrait ainsi un élément important dans son échiquier, vu notamment le rôle prépondérant qu’il avait joué au milieu de terrain durant toute la saison avec en sus plusieurs réalisations à son actif.

B. Ouari