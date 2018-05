«Aucun joueur n’a été contacté»

Par DDK | Il ya 1 heure | 177 lecture(s)

Après les rumeurs circulant sur certains contacts avec les joueurs à recruter et d’autres à libérer, le manager du club, Kaci Abdelhamid, contacté avant-hier, a affirmé : «Jusqu’à preuve du contraire, on n’a contacté aucun joueur car notre mission est terminée à la fin du dernier match contre le MCS et par correction, on n’a pas le droit de recruter ou de libérer puisqu’on est partant. On est en train de préparer les bilans qu’on doit présenter lors de l’AG des actionnaires qui aura lieu dans les prochains jours. Hormis Belkacemi et Salhi avec qui nous avons eu des discussions préliminaires où le premier nous a donné son accord de principe pour poursuivre l’aventure avec les Crabes alors que le second a hissé la barre très haute en demandant une grosse somme, aucune autre entrevue n’a eu avec d’autres joueurs. Attendons l’assemblée générale des actionnaires pour voir plus clair et connaitre la nouvelle équipe qui dirigera le club et la mission de recrutement et de la libération lui reviendra.» Signalons que le conseil de gestion que préside Mustapha Rezki est très proche du départ, après avoir assuré une accession en ligue une saison seulement après l’avoir quitté et les portes de la succession sont grandes ouvertes pour celui ou ceux qui veulent prendre les rênes du club des martyrs.

Z. H.