«Trois joueurs signeront aujourd’hui»

Par DDK | Il ya 1 heure | 395 lecture(s)

Le club kabyle devrait finaliser avec deux à trois joueurs qui signeront leur contrat aujourd’hui ou au plus tard demain, a affirmé, hier, le coach adjoint Mourad Karouf.

En effet, joint hier, l’entraineur adjoint de la JSK, qui figure également dans la cellule de recrutement aux côtés du manager Karim Doudane et de l’autre coach adjoint Slimane Raho, nous affirmera que l’opération recrutement débutera aujourd’hui : «Ils y a des joueurs qui signeront demain (ndlr aujourd’hui) ou au plus tard dimanche», nous a-t-il déclaré, refusant cependant de dévoiler des noms. Pour rappel, le club kabyle est en négociations avec plusieurs joueurs, à l’instar de Belmokhtar (DRBT), Frioui (USMB), Salahi, Naâmani, Draoui, Heriat (CRB), Debari (USMH), Rebei (ESS) et Daoud (USMH). Samy Frioui a déjà donné son OK et sauf surprise il sera parmi les joueurs qui signeront leur contrat. Les deux joueurs du CRB, le gardien Salhi et le milieu de terrain Draoui, sont pressentis pour signer aussi. Selon une source autorisée, Draoui a failli signer lors des précédentes journées. Néanmoins, l’avance sur salaire qu’il devait toucher n’était pas prête et la signature n’a pas eu lieu finalement. Pour Salhi, qui est libre de tout engament, il pourrait, lui aussi, opter pour la JSK. D’autre part, l’arrière-droit de l’USMH, Debari, a été contacté officiellement par les responsables kabyles qui le veulent pour la prochaine saison. Même le milieu du CRB, Heriat, a été contacté par Doudane. C’est ce que les deux joueurs nous ont affirmé lors d’une conversation téléphonique. Reste à savoir maintenant si les deux joueurs, ou au moins d’entre eux, signera pour la JSK. C’est ce qu’on saura prochainement. La cellule des recrutements est déterminée à tout faire pour faire signer des joueurs en mesure de donner un plus à l’équipe.

Garder les cadres, l’autre priorité

En plus de chercher de bons joueurs pour renforcer l’équipe, les dirigeants kabyles comptent négocier avec les cadres pour le renouvellement de leurs contrats. Cela devrait avoir lieu à partir de demain. C’est ce qu’on croit savoir d’une source proche de la direction kabyle. Le président Mellal, qui devait rallier le pays hier, doit convaincre ses cadres de renouveler pour préserver l’ossature du club. Plusieurs éléments sont convoités par d’autres clubs et la JSK pourraient les perdre si les dirigeants ne parviennent pas à les convaincre. Certains sont déjà en négociations avec des clubs, comme Redouani qui est très proche d’opter pour l’USMA. Idem pour Houari Ferhani qui a des offres de l’étranger et de clubs de notre championnat. En résumé, les dirigeants kabyles doivent tout faire pour convaincre les cadres de rester et éviter ainsi de devoir recruter un très grand nombre de joueurs. Concernant la question du coach, les dirigeants kabyles devront annoncer le nom du nouvel entraineur d’ici lundi. Ils sont en négociations avec certains noms, en attendant de trancher sur le successeur de Youcef Bouzidi. C’est ce qu’on croit savoir d’une source proche de la direction kabyle. Selon notre source, il est fort possible que le coach en question soit un Français. Le nouvel entraîneur devra travailler avec Karouf et Raho, en attendant le recrutement d’un préparateur physique.

M. L.