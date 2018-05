«La formation avant tout»

Par DDK | Il ya 13 minutes | 6 lecture(s)

L'ex-libéro du RC Seddouk dans les années 80, Mohand Bounzou, qui s'occupe actuellement de l’école de football du RCS, a réalisé le rêve de nombre jeunes aspirant à s’illustrer sur un terrain de football. Mieux, plusieurs de ces talents en herbe ont été sélectionnés en différentes équipes régionales. Dans cet entretien, il parle, entre autres, des missions dévolues à l’école de football en question.

La Dépêche de Kabylie : à quand remonte la création de cette école de football ?

Mohand Bounzou : Après avoir entamé les démarches administratives au milieu de la saison 2006/2007, nous avons concrétisé, en octobre 2007, notre projet sur le terrain. Passée une période de sélection, on a retenu un groupe de 80 jeunes et réussi à programmer quelques matchs amicaux, avec nos amis d'Akbou et d’Ouzellaguen, tout en participant à certains tournois organisés au niveau wilaya.

Après près de dix années d’existence, pensez-vous avoir atteint vos objectifs ?

Oui, dans la mesure où notre école compte jusque-là près de 200 potaches, notre objectif étant de rassembler le maximum de jeunes pour leur apprendre les notions et les lois du sport roi. Nous avons participé aux compétitions de wilaya et nous estimons que les prestations de nos jeunes ont été satisfaisantes dans les différentes joutes auxquelles on a participé. Mieux encore, tous ces bambins ont bouclé la saison en champions dans leurs catégories respectives. Quelques éléments que nous avons formés font partie de l'équipe première actuelle, qui a réussi à accéder en Régionale 2 avec brio.

Il paraît que vous «couvez» des jeunes très doués…

Effectivement, plusieurs éléments disposent d'un potentiel très appréciable. Nous avons quatre sélectionnés et d’autres qui ont tout pour l’être dans un futur proche. Vous savez, à Seddouk, la pâte a toujours existé. Il suffit de les (jeunes) mettre dans les conditions valables pour qu’ils démontrent tout leur talent et savoir-faire.

Un mot pour conclure...

Je remercie tous ceux qui nous sont venus en aide et contribué à la bonne marche de cette école, à l'image du comité directeur. Je tiens à préciser que notre groupe fonctionne avec les cotisations des parents d’athlètes, en plus des subventions de l'APC et de l’APW. La population de Seddouk est appelée à se retrousser les manches, notamment les sportifs, car avec l'accession de l’équipe première en Régionale 2 et les excellentes performances réalisées par les jeunes catégories, il faut aller de l'avant et ne pas s’endormir sur ses lauriers. Pour cette raison, je lance un appel aux âmes charitables et aux autorités locales de venir en aide à cette jeunesse pour lui éviter la déperdition. Je ne manquerai pas de féliciter l’équipe première pour son accession, toutes nos jeunes catégories pour leurs sacres et les sections de Hand et Boxe pour leur exploit, sans oublier nos voisins et amis de l'O M’Cisna qui ont réussi la montée en division Honneur.

Entretien réalisé par Zahir Ait Hamouda