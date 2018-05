La JSC Ouacif aurait pu faire mieux

Par DDK | Il ya 14 minutes | 5 lecture(s)

La saison sportive 2017-2018 a été positive pour la JSC Ouacif, même si, de l'avis des observateurs, cette équipe aurait pu prétendre à l'accession si elle avait su négocier ses sorties à domicile, où elle a raté beaucoup de points. Les poulains de Rachid Berkoud et d’Abdellah Amirouche ont terminé le championnat de la division honneur de Tizi-Ouzou à la 5e place, avec à leur actif 48 points, sur les 84 possibles. Sur les 28 matchs joués, sachant que l'ES Sikh Oumeddour a déclaré forfait général, les gars d'Ath Ouacif ont enregistré 14 victoires, et six nuls. La bande de Rachid Berkoud a perdu huit matchs pendant toute la saison. La ligne offensive, quant à elle, a frappé fort. Elle fait partie des meilleures attaques du championnat avec 51 réalisations, tandis que l'arrière-garde a encaissé 23 buts sur les 28 rencontres disputées. Cette équipe, qui renferme en son effectif de bons joueurs, a laissé filer sur son terrain et devant ses supporters par moins de dix points, ce qui ne lui a pas permis de jouer l'accession. Mais ce n'est que partie remise et les dirigeants songent d'ores et déjà à la prochaine saison avec comme objectif de jouer la carte de l'accession à fond en Régionale 2. C'est là le souhait des mordus de la balle ronde à Ath Ouacif.

Massi Boufatis