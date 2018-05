Abdelghani Benamsili en renfort

Par DDK | Il ya 12 minutes | 5 lecture(s)

Le comité directeur du CF Akbou a reconduit son staff technique au complet. Aussi, il a fait appel à Abdelghani Benamsili pour entraîner les gardiennes de but. Il y a lieu de préciser que Abdelghani est connu dans le milieu sportif, lui qui a été le gardien du club mythique SS Sidi Aïch dans les années 80 lorsque les Diables Rouges évoluaient en Nationale 2. Il a porté également les couleurs des deux clubs chaouis l'ASAM et l'USC, en l’occurrence. Ce professeur d'histoire, parti en retraite, a déjà encadré par le passé les juniors de la JSMB à l'époque où Azzedine Aït Djoudi s'occupait de l'équipe première. Il a aussi fait parti du staff du MOB sous la coupe de Mehdaoui. Ainsi, le bureau exécutif présidé par Omar Merabet a procédé à son installation officielle au sein du staff technique du CFA dans la catégorie senior en qualité d’entraîneur des gardiennes de but et il sera aussi chargé des U20 et U17.

Z. A. H.