Lancement d’une section volley-ball

Par DDK | Il ya 13 minutes | 5 lecture(s)

La commune d’Oued-Ghir vient de s’enrichir dans le domaine sportif avec le lancement officiel de la section volley-ball de l’association sportive Mellala (CRM) dont l’école primaire du chef-lieu communal a abrité la cérémonie, l’après-midi du vendredi passé. C’est en présence de certains élus de la commune de Oued-Ghir, des parents d’athlètes et en l’absence de la DJS, de l’APW, de la ligue de wilaya de volley-ball et de la DE, que le président du CSA/CRM, Belhamedi Madjid a officiellement annoncé le lancement de ladite section présidée par M. Hamour, assisté respectivement par Hannat Mohand, Bouderies Salim, Ouahrani Zahir, Bouderies Said, Abid Mokrane et Baouche Boubekeur. Apres la prise de parole du président du CSA, les membres du bureau de la section, tous issus de l’Éducation nationale, ont étalé à l’assistance leurs objectifs en créant cette section, et les différents problèmes rencontrés depuis le mois de février dernier, date du début des entrainements, notamment, l’absence d’une salle omnisports dans la région, d’où les entrainements des filles au niveau de la salle du CEM Mehdi qui ne répond pas aux normes. L’assistance a été très attentive aux doléances des dirigeants et les parents d’athlètes ont affiché leur disponibilité à aider pour trouver des issues aux problèmes que rencontrent leurs filles.

Z. H.