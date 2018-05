«Nous avons souffert pour concrétiser ce projet»

Par DDK | Il ya 12 minutes | 4 lecture(s)

Accosté à la fin de la cérémonie, le DTS Bouderies Said dira : «Nous avons créé cette section volley-ball pour répondre aux besoins de la région dans le domaine sportif où la commune de Oued-Ghir est un terrain vierge, car en dehors du football, du judo et dernièrement de la boxe, il n’y a pas d’autres disciplines, malgré la multitude d’atouts et d’avantages existants dans la région. Certes, on a souffert pour créer cette section avec la bureaucratie régnante dans l’administration algérienne et le manque flagrant d’infrastructures, mais notre volonté et notre détermination ont surmonté tous les obstacles. Malgré les mauvaises conditions de travail et le nombre important d’athlètes, nos dirigeants font de leur mieux pour garantir le minimum afin que nos filles s’épanouissent», avant de lancer un appel aux autorités : «J’espère que les autorités locales se pencheront sérieusement sur notre cas pour aménager la salle du CEM qui est très dégradée ou bâtir une autre plus adéquate à la pratique du volley-ball».

Z. H.