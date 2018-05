«Le club a repris sa place naturelle»

Par DDK | Il ya 12 minutes | 5 lecture(s)

Le défenseur du MO Béjaïa, Salim Benali, retrace dans cet entretien le parcours de son club en ligue 2 et le sacre final, et parle de son avenir avec les Vert et Noir.

La Dépêche de Kabylie : Après seulement une saison en ligue 2, le MOB retrouve la ligue 1. Comment évaluez-vous le parcours

du club ?

Salim Benali : Je pense qu’on a réalisé un parcours plus qu’honorable avec à la clef une accession en ligue 1 et le titre de champion du groupe. Ces performances se sont concrétisées grâce aux efforts de la direction, du staff technique, des joueurs et surtout des supporters qui ont joué un grand rôle tout au long de la saison. Avec cette montée et le parcours régulier en championnat, le MOB a repris sa place naturelle qu’il ne devrait jamais quitter si ce n’est les erreurs d’avant.

Qu’en est-il de votre avenir avec le club ?

Je suis encore sous contrat et j’aimerais bien l’honorer même si j’ai reçu plusieurs contacts, car la priorité va au MOB.

Pour s’imposer en Ligue 1, l’équipe aura besoin d’un renforcement, n’est-ce pas ?

Effectivement, la ligue 1 nécessite un certain renforcement pour ne pas s’exposer à l’effet ascenseur. Les dirigeants et le staff technique sont conscients de la tâche qui les attend sur ce volet et je suis certain qu’ils réussiront un bon recrutement. J’espère seulement que les supporters continueront à soutenir l’équipe car on va affronter des équipes plus expérimentées et huppées, on doit conjuguer tous nos efforts pour assurer le maintien sans dégâts dans ce pallier.

Propos recueillis par Z. H.